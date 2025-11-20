Marco Travaglio, il video che lo smaschera: cosa diceva 4 anni fa sul sorteggio

Tutto e il contrario di tutto. Marco Travaglio ha cambiato completamente opinione sulla riforma della Giustizia. Ebbene sì, il direttore del Fatto Quotidiano, meno di cinque anni fa, sosteneva che l'unica soluzione possibile per restituire credibilità alle toghe fosse l'introduzione del sorteggio. Il vero elemento di "casualità", che stravolge tutto. Dal quel 7 giugno del 2021, però, sono cambiate tante cose. Un esempio? Al governo c'è il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

Se vuoi sbaragliare le correnti è inutile mettersi a fare tic tic toc toc - diceva Travaglio ospite a Otto e mezzo dalla Gruber -. Devi mettere una riforma costituzionale che sorteggia i membri del Csm. Cancella i membri laici". "Quello che propongono i Cinque Stelle...", lo ha incalzato la conduttrice. "No, anche Forza Italia pensa a te. Sto sposando una riforma che vuole anche Forza Italia, ma è l'unica cosa da fare - la replica del direttore del Fatto -. Almeno per 10 anni finché la magistratura non è uscita da questo colossale sputtan***, bisogna inserire un elemento di casualità in coloro che la giudicano. L'unico modo di inserire un elemento di casualità è sorteggiarli. Se un magistrato ha il potere di arrestarmi, potrà avere il potere di giudicare i suoi colleghi. Per quale motivo non li possiamo sorteggiare? Li sorteggiamo tra i magistrati, mica li sorteggiamo tra i passanti".