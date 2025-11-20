Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Marco Travaglio, il video che lo smaschera: cosa diceva 4 anni fa sul sorteggio

di
Libero logo
giovedì 20 novembre 2025
Marco Travaglio, il video che lo smaschera: cosa diceva 4 anni fa sul sorteggio

2' di lettura

Tutto e il contrario di tutto. Marco Travaglio ha cambiato completamente opinione sulla riforma della Giustizia. Ebbene sì, il direttore del Fatto Quotidiano, meno di cinque anni fa, sosteneva che l'unica soluzione possibile per restituire credibilità alle toghe fosse l'introduzione del sorteggio. Il vero elemento di "casualità", che stravolge tutto. Dal quel 7 giugno del 2021, però, sono cambiate tante cose. Un esempio? Al governo c'è il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.  

Se vuoi sbaragliare le correnti è inutile mettersi a fare tic tic toc toc - diceva Travaglio ospite a Otto e mezzo dalla Gruber -. Devi mettere una riforma costituzionale che sorteggia i membri del Csm. Cancella i membri laici". "Quello che propongono i Cinque Stelle...", lo ha incalzato la conduttrice. "No, anche Forza Italia pensa a te. Sto sposando una riforma che vuole anche Forza Italia, ma è l'unica cosa da fare - la replica del direttore del Fatto -. Almeno per 10 anni finché la magistratura non è uscita da questo colossale sputtan***, bisogna inserire un elemento di casualità in coloro che la giudicano. L'unico modo di inserire un elemento di casualità è sorteggiarli. Se un magistrato ha il potere di arrestarmi, potrà avere il potere di giudicare i suoi colleghi. Per quale motivo non li possiamo sorteggiare? Li sorteggiamo tra i magistrati, mica li sorteggiamo tra i passanti".

L’Anm ora difende anche le fake di Gratteri

Ci mancava solo l’account X dell’Anm smentito da Grok, l’assistente basato sull’intelligenza art...

A Fratelli d'Italia non è sfuggito quel vecchio intervento di Travaglio. E sui social ha condiviso il suo video con tanto di punzecchiata finale: "Anche Travaglio, sul sorteggio dei magistrati, la pensava come Nordio. Da allora, però, cosa è cambiato? L’idea o è solo la volontà di opporsi a prescindere a una riforma proposta dal Governo Meloni?".


 

tag
marco travaglio
referendum giustizia
sorteggio
fdi

Nervi tesissimi Il procuratore Rossi insulta il viceministro Sisto: "Sciacquati la bocca!"

Playoff mondiali Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord in semifinale. E in finale...

La riforma della Giustizia Nordio come Gelli? No, come Falcone...

ti potrebbero interessare

Carmen Consoli insulta Meloni, FdI: "Che triste declino"

Carmen Consoli insulta Meloni, FdI: "Che triste declino"

Garlasco, la rivelazione di Sempio sull'amico dei Poggi: "Anche lui telefonò, ma mai tirato in mezzo"

Garlasco, la rivelazione di Sempio sull'amico dei Poggi: "Anche lui telefonò, ma mai tirato in mezzo"

Redazione
Greta in tour per l'Italia tra comizi con Avs e scioperi

Greta in tour per l'Italia tra comizi con Avs e scioperi

Alessandro Gonzato
Greta Thunberg, perché l'Università di Verona le ha detto no: il gioco sporco dell'ultra-sinistra

Greta Thunberg, perché l'Università di Verona le ha detto no: il gioco sporco dell'ultra-sinistra