L'Aria che tira, Di Pietro difende la famiglia nel bosco: "Meglio fare la pipì in casa?"

"Se uno si accontenta a stare come sta perché glielo vuoi togliere? Ma voi davvero pensate che si sta meglio a fare la pipì in casa che fuori? Scusate la volgarità ": Antonio Di Pietro lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 prendendo le difese della famiglia nel bosco e minimizzando le critiche sul loro stile di vita. La famiglia in questione, australiana, ha fatto discutere nell'ultimo periodo per via della scelta di vivere nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo. Una scelta che ha portato il Tribunale dei minori a decidere di allontanare i tre figli di 6 e 8 anni dai genitori.

Cogliendo la provocazione del suo ospite sull'avere un bagno in casa, il conduttore ha prontamente risposto: "Credo di sì, d’inverno, a gennaio, quando devo andare a fare la pipì preferisco avere il bagno in camera". "E vabbè ma non è una buona ragione per chiedere di togliere i figli alla famiglia", ha controbattuto l'ex magistrato visibilmente spazientito.