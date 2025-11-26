L'Aria che tira, Vannacci punzecchia Parenzo: "Non ha più il fiatone"

Libero logo
di
mercoledì 26 novembre 2025
"Noto che le è passato il fiatone e mi compiaccio": Roberto Vannacci lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7. E il conduttore, cogliendo la battuta, ironicamente ha risposto: "Ieri ho saltato, sì...". L'eurodeputato della Lega, poi, si è rivolto al dem Piero De Luca, ospite in studio del talk: "Vorrei rispondere al Dottor De Luca circa l'epiteto di putinista. Qui non c'è nessun putinista, ma una persona pragmatica e che conosce la guerra, a differenza sua, perché sul campo di battaglia lei non si è mai scalfito un'unghia".

A seguire un commento sulla performance del Carroccio alle ultime regionali: "Ma veniamo alla Lega, faccio tutti i compimenti alla Lega, sono estremamente contento dei risultati conseguiti in Veneto, ma anche in Puglia, dove rispetto alle Europee la Lega ha guadagnato un punto e mezzo". "Lei non è andato in Veneto a fare campagna elettorale, però...", l'ha incalzato Parenzo. E il generale ha replicato: "Io ci sono andato per ben due volte e sono stato in tutta la provincia di Verona, nella provincia di Venezia e nella provincia di Vicenza. È male informato, continuare a saltare non le giova dottor Parenzo. Uno dei miei candidati, che ho supportato, è stato eletto in Consiglio regionale. Sono storie faziose messe in giro da certa stampa".

Sul fatto che all'interno del Carroccio possano esserci opinioni diverse, poi, Vannacci ha spiegato: "Che nella Lega ci siano diverse personalità, è la storia della Lega. È un partito che non è una caserma, unisce diverse anime che hanno una visione diversa. Questo è un vero partito, che fa dell'argomentazione, della pluralità e dell'attaccamento ai territori la sua forza". 

