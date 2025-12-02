Sanremo 2026, delirante attacco di Lil Jolie a Carlo Conti: "Bel Festival destroide"

" Bello questo Sanremo Tiktok destroide (fatta eccezione per qualcuno)", ha commentato l'artista sul social di Elon Musk. Come accade spesso in questi casi, il tweet ha scatenato un polverone di polemiche. E Lil Jolie ha pensato bene di rimuoverlo dal suo profilo.

Da Luigi Tenco fino a Chiara Ferragni, il Festival di Sanremo equivale a polemiche su polemiche. Ma l'ultima in ordine di tempo è tra le più deliranti. Lil Jolie , ex concorrente di Amici ma sconosciuta ai più, ha lasciato andare tutta la sua frustrazione per non essere stata inserita da Carlo Conti nella lista dei cantanti big che saranno presenti sul palco dell'Ariston. Così si è fiondata su X per sfogarsi contro il nemico preferito del solito circoletto rosso : la destra, che ora governa il Paese.

Sotto al suo post infatti sono apparsi commenti di utenti indignati contro la sua accusa priva di fondamento. In effetti, se si passa in rassegna la lista dei cantanti di Sanremo 2026 è facile accorgersi che in tanti non simpatizzino con il governo Meloni. "Certo Dargen D'Amico e Fulminacci sono proprio di destra no? Dai anche meno", ha scritto un utente. Un altro, invece, le ha fatto notare che all'interno di questo cast ci sono nomi "da concerto del primo maggio" come Maria Antonietta e Colombre, come Nayt e Luché, come Levante e Fedez. Una polemica, quella costruita da Lil Jolie, che a molti ha ricordato la vecchia favola della volpe e l'uva.