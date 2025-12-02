Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Sanremo 2026, delirante attacco di Lil Jolie a Carlo Conti: "Bel Festival destroide"

di
Libero logo
martedì 2 dicembre 2025
Sanremo 2026, delirante attacco di Lil Jolie a Carlo Conti: "Bel Festival destroide"

1' di lettura

Da Luigi Tenco fino a Chiara Ferragni, il Festival di Sanremo equivale a polemiche su polemiche. Ma l'ultima in ordine di tempo è tra le più deliranti. Lil Jolie, ex concorrente di Amici ma sconosciuta ai più, ha lasciato andare tutta la sua frustrazione per non essere stata inserita da Carlo Conti nella lista dei cantanti big che saranno presenti sul palco dell'Ariston. Così si è fiondata su X per sfogarsi contro il nemico preferito del solito circoletto rosso: la destra, che ora governa il Paese.

"Bello questo Sanremo Tiktok destroide (fatta eccezione per qualcuno)", ha commentato l'artista sul social di Elon Musk. Come accade spesso in questi casi, il tweet ha scatenato un polverone di polemiche. E Lil Jolie ha pensato bene di rimuoverlo dal suo profilo.

1619x758

Sotto al suo post infatti sono apparsi commenti di utenti indignati contro la sua accusa priva di fondamento. In effetti, se si passa in rassegna la lista dei cantanti di Sanremo 2026 è facile accorgersi che in tanti non simpatizzino con il governo Meloni. "Certo Dargen D'Amico e Fulminacci sono proprio di destra no? Dai anche meno", ha scritto un utente. Un altro, invece, le ha fatto notare che all'interno di questo cast ci sono nomi "da concerto del primo maggio" come Maria Antonietta e Colombre, come Nayt e Luché, come Levante e Fedez. Una polemica, quella costruita da Lil Jolie, che a molti ha ricordato la vecchia favola della volpe e l'uva. 

843x559

tag
sanremo 2026
carlo conti
lil jolie

Verso la kermesse Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i big in gara: i 30 nomi, c'è Tommaso Paradiso

Conduttore e direttore artistico Sanremo, Carlo Conti si è già rotto: "È l'ultimo"

La kermesse sullo sfondo Al Bano, "pizzino" a Carlo Conti: "Attendo garanzie"

ti potrebbero interessare

Hannah Arendt e la centralità delle persone contro i totalitarismi

Hannah Arendt e la centralità delle persone contro i totalitarismi

Corrado Ocone
Papa Marcello II e la maledizione dello stesso nome

Papa Marcello II e la maledizione dello stesso nome

Sergio De Benedetti
Beatrice Venezi, intervengono anche gli ex sindaci (ma sbagliano obiettivo)

Beatrice Venezi, intervengono anche gli ex sindaci (ma sbagliano obiettivo)

Enrico Stinchelli
Ilary Blasi, il clamoroso sms a Totti sulla figlia: "Se pazzo a lasciarla sola?"

Ilary Blasi, il clamoroso sms a Totti sulla figlia: "Se pazzo a lasciarla sola?"