Ilaria Salis, Mattia Tombolini e i libri sul sesso tra i bimbi

La fiera Più libri più liberi di Roma assomiglia tanto a un centro sociale. Un evento dove potremmo incontrare anche Ilaria Salis. O, al massimo, il suo numero due. Mattia Tomboini, promotore della protesta contro l'editore Passaggio al Bosco, si è presentato come un Savonarola 2.0. Ma la realtà è un'altra: è l'assistente al parlamento europeo di lady okkupazioni. Ed, come l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è strettamente legato ai centri sociali. Insomma, il "sit in antifascista" era la solita protesta politica degli antagonisti di sinistra. Come volevasi dimostrare.

Ma c'è dell'altro. Spulciando tra i libri pubblicati da Tombolini ci si imbatte in un testo al quanto grottesco: "Che cos'è il sesso?" di Silvio Montanaro e Francesca D'Onofrio. Come riporta il Giornale, si tratta di un "libro destinato a stare nella biblioteca dei vostri figli" in cui compaiono immagini di bambini nudi che si baciano, frasi sulla masturbazione e passaggi con scritto: "Anche i bambini fanno sesso, anche i bambini vogliono accarezzarsi e baciarsi e fare sesso". L'età consigliata fa venire la pelle d'oca: dai 6 anni.