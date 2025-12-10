Libero logo
Ilaria Salis, Mattia Tombolini e i libri sul sesso tra i bimbi

di
mercoledì 10 dicembre 2025
Ilaria Salis, Mattia Tombolini e i libri sul sesso tra i bimbi

2' di lettura

La fiera Più libri più liberi di Roma assomiglia tanto a un centro sociale. Un evento dove potremmo incontrare anche Ilaria Salis. O, al massimo, il suo numero due. Mattia Tomboini, promotore della protesta contro l'editore Passaggio al Bosco, si è presentato come un Savonarola 2.0. Ma la realtà è un'altra: è l'assistente al parlamento europeo di lady okkupazioni. Ed, come l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è strettamente legato ai centri sociali. Insomma, il "sit in antifascista" era la solita protesta politica degli antagonisti di sinistra. Come volevasi dimostrare.

Ma c'è dell'altro. Spulciando tra i libri pubblicati da Tombolini ci si imbatte in un testo al quanto grottesco: "Che cos'è il sesso?" di Silvio Montanaro e Francesca D'Onofrio. Come riporta il Giornale, si tratta di un "libro destinato a stare nella biblioteca dei vostri figli" in cui compaiono immagini di bambini nudi che si baciano, frasi sulla masturbazione e passaggi con scritto: "Anche i bambini fanno sesso, anche i bambini vogliono accarezzarsi e baciarsi e fare sesso". L'età consigliata fa venire la pelle d'oca: dai 6 anni. 

Tombolini, l'assistente di Ilaria Salis che vuole bruciare Meloni dietro l'assalto alla Fiera

"Ancora una volta ci troviamo davanti a un libro che impone il mondo degli adulti ai più piccoli - ha tuonato Maria Rachele Ruiu di Pro Vita -. È l'ennesimo caso di ipersessualizzazione precoce: bambini e ragazzi troppo piccoli vengono esposti a immagini, linguaggi e contenuti sessualizzati, sotto la veste rassicurante di un albo illustrato. Si tratta di una finta 'educazione sessuale' che anticipa temi e pratiche assolutamente non adatte alla loro età e che qualcuno vorrebbe addirittura portare nelle scuole".

Ilaria Salis, fango sull'Italia: "Deportazioni di massa", esplode il caso

Saviano contro Zerocalcare Sulla censura ai libri i compagni litigano anche tra di loro

Ma si può? Ginevra Bompiani perde il controllo: "Io a casa mia..."

Le farneticazioni della compagna Ilaria Salis, fango sull'Italia: "Deportazioni di massa", esplode il caso

