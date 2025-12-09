Carlo De Benedetti, guai col Fisco: stangata da 6 milioni e pignoramento

Ancora guai per Carlo De Benedetti. Il contenzioso tra l'ingegnere e l'Agenzia delle Entrate viene fotografato dal bilancio 2024 di Romed, cassaforte con cui De Benedetti opera sui mercati finanziari. Come spiega Affari Italiani, lo scorso anno puntando sulle criptovalute era tornata in utile di 1,1, milioni dopo anni di perdite. Ma ci sono sviluppi recenti. Nel 2016 la Romed e la Romed Internation - la sua controllante - avevano impugnato gli accertamenti del Fisco. L'Agenzia delle Entrate aveva avviato dei controlli dopo le verifiche tributarie effettuate in quell’anno nei confronti delle due società aventi per oggetto la riqualificazione da parte dell’Erario di alcuni rimborsi di finanziamento soci.

Da qui ne è nato un contensioso. Il motivo? Romed e la controllante impugnano tutti gli accertamenti elencando, dice la nota integrativa del bilancio del 2024 di Romed, “una serie di doglianze tutte idonee a supportare la declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento”. In seguito, però, il Fisco ha chiesto alla controllante di Romed il pagamento di 6,6 milioni. Così è stata avviata una procedura esecutiva di pignoramento a valere sul finanziamento infruttifero d’interessi erogato dalla società alla controllata Romed.