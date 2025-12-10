DiMartedì, Santoro-choc: "Un morto che cammina", che fine farà Zelensky

"L'uomo che aveva in mano la politica Ucraina è stato coinvolto in uno scandalo enorme, quello dei 100 milioni di euro portati via per infilarsi nelle tasche del cerchio magico scappato tutto all'estero. Tra questi due ministri e il socio di Zelensky. Come è possibile che questo non coinvolga il presidente ucraino? Lo scandalo è scoppiato per lasciarlo solo". Parola di Michele Santoro. Ospite di DiMartedì nella puntata del 9 dicembre su La7, l'ex volto Rai commenta il vertice Zelensky-Meloni.

Durante l'incontro a Palazzo Chigi, i due leader hanno analizzato lo stato di avanzamento dei negoziati per la pace e condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di un accordo giusto e duraturo. Accordo che per Santoro va trovato, "Zelensky è un morto che cammina, ormai deve fidarsi di chiunque".