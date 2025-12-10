Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

DiMartedì, Santoro-choc: "Un morto che cammina", che fine farà Zelensky

mercoledì 10 dicembre 2025
DiMartedì, Santoro-choc: "Un morto che cammina", che fine farà Zelensky

1' di lettura

"L'uomo che aveva in mano la politica Ucraina è stato coinvolto in uno scandalo enorme, quello dei 100 milioni di euro portati via per infilarsi nelle tasche del cerchio magico scappato tutto all'estero. Tra questi due ministri e il socio di Zelensky. Come è possibile che questo non coinvolga il presidente ucraino? Lo scandalo è scoppiato per lasciarlo solo". Parola di Michele Santoro. Ospite di DiMartedì nella puntata del 9 dicembre su La7, l'ex volto Rai commenta il vertice Zelensky-Meloni.

Durante l'incontro a Palazzo Chigi, i due leader hanno analizzato lo stato di avanzamento dei negoziati per la pace e condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di un accordo giusto e duraturo. Accordo che per Santoro va trovato, "Zelensky è un morto che cammina, ormai deve fidarsi di chiunque". 

DiMartedì, Michele Santoro stronca la sinistra: "Ecco la verità sui Referendum"

Nonostante la batosta alle urne, la sinistra rivendica una presunta vittoria al Referendum dello scorso 8 e 9 giugno. Se...

Frase simile era stata pronunciata anche da Lucia Annunziata. La giornalista, durante la trasmissione di Gerardo Greco 'Metropolis' su Repubblica TV, disse chiaro e tondo: "Zelensky è un uomo morto. Si tratta solo di capire quando faranno partire l'aereo per poi farlo esplodere a mezz'aria". Parole forti che scatenarono la polemica e sulle quali poi tornò: "La frase è una denuncia dei sistemi di Putin e delle sue cattive intenzioni in merito alla trattativa. Una frase in difesa di Zelensky". Insomma, o si trova un accordo tra Russia e Ucraina, o il futuro sarà dei più cupi. 

Qui l'intervista di Santoro a DiMartedì sul vertice Meloni-Zelensky

tag
michele santoro
zelensky
ucraina

No all'uso degli asset russi Ue, il Belgio pronto a ricorsi legali: "No all'uso degli asset russi"

Il futuro dell'Ucraina Ucraina, Macron, Starmer e Merz al telefono con Trump per 40 minuti: "Momento critico"

L'intervento a L'Aria che tira L'Aria che tira, Bonelli contro Conte: "Non condivido"

ti potrebbero interessare

Flavio Briatore in campo per la famiglia del bosco: "Disposto a pagare io"

Flavio Briatore in campo per la famiglia del bosco: "Disposto a pagare io"

Redazione
Maurizio Landini ci prende per fessi: "Sciopero il venerdì perché sabato si vendono più giornali"

Maurizio Landini ci prende per fessi: "Sciopero il venerdì perché sabato si vendono più giornali"

Redazione
DiMartedì, Massimo Giannini straccia il suo giornale: "Repubblica, fine indegna"

DiMartedì, Massimo Giannini straccia il suo giornale: "Repubblica, fine indegna"

Redazione
Irene Pivetti verso il carcere: cosa diceva a Belve

Irene Pivetti verso il carcere: cosa diceva a Belve