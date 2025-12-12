Francesca Albanese invita a occupare? Valditara invia gli ispettori al liceo

È polemica per le parole che sarebbero state pronunciate da Francesca Albanese al liceo Eugenio Montale di Pontedera, in provincia di Pisa. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, secondo quanto reso noto da Matteo Bagnoli, esponente di FdI a Pontedera, avrebbe "accusato il Governo Meloni di essere 'fascista', di complicità in un genocidio, ha attaccato Leonardo definendola 'criminale' e ha persino invitato i ragazzi a occupare le scuole. Tradotto: incitamento a commettere reati, in orario scolastico, sotto gli occhi di alcuni docenti che... annuivano".

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito ha chiesto "agli organi competenti di avviare un'immediata ispezione per verificare la realtà dei fatti e l'eventuale responsabilità di organi scolastici" perché "se comprovate" quelle affermazioni "potrebbero costituire ipotesi di reato". Ho chiesto ai nostri onorevoli di predisporre un'interrogazione parlamentare. La filiera istituzionale di Fratelli d'Italia si muove compatta Non lasceremo cadere nulla".