Francesca Albanese invita a occupare? Valditara invia gli ispettori al liceo

È polemica per le parole che sarebbero state pronunciate da Francesca Albanese al liceo Eugenio Montale di Pontedera, in provincia di Pisa. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, secondo quanto reso noto da Matteo Bagnoli, esponente di FdI a Pontedera, avrebbe "accusato il Governo Meloni di essere 'fascista', di complicità in un genocidio, ha attaccato Leonardo definendola 'criminale' e ha persino invitato i ragazzi a occupare le scuole. Tradotto: incitamento a commettere reati, in orario scolastico, sotto gli occhi di alcuni docenti che... annuivano".
Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito ha chiesto "agli organi competenti di avviare un'immediata ispezione per verificare la realtà dei fatti e l'eventuale responsabilità di organi scolastici" perché "se comprovate" quelle affermazioni "potrebbero costituire ipotesi di reato". Ho chiesto ai nostri onorevoli di predisporre un'interrogazione parlamentare. La filiera istituzionale di Fratelli d'Italia si muove compatta Non lasceremo cadere nulla".
Intanto un sondaggio di Youtrend sulla popolazione maggiorenne residente in Italia rivela che il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese, mentre il 17% sì (il 42% non sanno o non la conoscono). Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non hanno fiducia nella relatrice speciale dell’Onu è cresciuta di 16 punti (erano il 25% all’8 ottobre), mentre la percentuale di coloro che hanno fiducia in lei è diminuita di 9 punti (erano il 26% all’8 ottobre).