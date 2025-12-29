Gabanelli choc, "in viaggio con la Bardot": umiliata

"Sarà stato gennaio del 1983, e a Saint Tropez quella mattina pioveva e faceva freddo. Ero arrivata da Milano con il treno delle 7. A quell’ora di aperto non c’era nemmeno un bar, e l’appuntamento con lei era fissato per le 10 in un negozio di antiquariato": Milena Gabanelli ha raccontato sul Corriere della Sera un episodio che l'ha vista protagonista assieme a Brigitte Bardot, la diva morta ieri, domenica 28 dicembre, a 91 anni. "La Bardot arrivò alle 11, aveva addosso un eschimo, jeans dentro agli stivali, senza trucco, capelli sciolti, bellissima", ha proseguito la giornalista.
La prima impressione, comunque, non fu delle migliori. "Non mi degnò di uno sguardo. Poi mi caricò su una Méhari arancione, seduto sul sedile dietro un cane grande che aveva cominciato ad annusarmi la sciarpa e sbavarla un po’. La Madrague era piena di animali, c’era un asino che girava fuori, una capra che entrava e usciva", ha raccontato ancora la Gabanelli, che dunque spiegò alla Bardot il motivo della sua visita: "Lavoro per una cooperativa e stiamo organizzando con il comune di Milano un evento dedicato a lei, una rassegna di film, un convegno, una mostra di mail-art con artisti da tutto il mondo che manderanno una loro opera in formato cartolina, poi una giuria di critici d’arte (fra questi c’era Renato Barilli) sceglierà le due migliori, ne faremo 100 litografie numerate che saranno vendute a sostegno della Lega antivivisezione".
"Mentre parlo non mi ascolta, parla con il gatto, sposta dei giornali, parla al telefono - ha ricordato ancora la giornalista -. E poi mi ha risposto di no. E mi ha fatto riaccompagnare a Saint Tropez da un signore che forse era il giardiniere, o quello che si occupava degli animali, di sicuro non era un domestico". La Gabanelli, a quel punto, si era sentita "un’intrusa e mi veniva da piangere… come aveva osato questa ragazzetta presentarsi da un mostro sacro, ritirato a vita privata, immaginare anche lontanamente di andare a casa sua e parlarle di una manifestazione a Milano per i suoi 50 anni che ancora non li aveva compiuti?".