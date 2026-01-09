Trump, Alan Friedman fuori controllo: "Verso la guerra civile"

"L'America non è mai stata così piena di violenza": a dirlo, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, è stato Alan Friedman, riferendosi al caso della donna uccisa da agenti dell'Ice, l'agenzia responsabile dell'immigrazione, a Minneapolis, negli Usa. Il giornalista, dunque, ha puntato il dito contro il presidente americano: "Trump sta aizzando la violenza, la sta incitando in una provocazione che va spiegata". A suo dire, il capo della Casa Bianca in questa sua missione starebbe mandando avanti "l'Ice, gruppo paramilitare molto violento, uomini mascherati che prendono i ragazzi dalle strade di New York, Michigan, Minneapolis. Questo soprattutto in città largamente controllate da sindaci democratici".

"L'idea di Trump non è riportare l'ordine, perché non ci sono 25 milioni di criminali che sono entrati in America, questa è una bugia - ha proseguito Friedman - ci sono 20 milioni di americani o di persone senza documenti che lavorano come lavapiatti, camerieri e cassieri. Dopo l'uccisione della donna a Minneapolis, abbiamo visto ieri un ragazzo di liceo americanissimo che lavorava come cassiere in un supermercato che è stato preso dall'Ice perché sembrava ispanico".