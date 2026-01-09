Trump, Alan Friedman fuori controllo: "Verso la guerra civile"

"L'America non è mai stata così piena di violenza": a dirlo, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, è stato Alan Friedman, riferendosi al caso della donna uccisa da agenti dell'Ice, l'agenzia responsabile dell'immigrazione, a Minneapolis, negli Usa. Il giornalista, dunque, ha puntato il dito contro il presidente americano: "Trump sta aizzando la violenza, la sta incitando in una provocazione che va spiegata". A suo dire, il capo della Casa Bianca in questa sua missione starebbe mandando avanti "l'Ice, gruppo paramilitare molto violento, uomini mascherati che prendono i ragazzi dalle strade di New York, Michigan, Minneapolis. Questo soprattutto in città largamente controllate da sindaci democratici".
"L'idea di Trump non è riportare l'ordine, perché non ci sono 25 milioni di criminali che sono entrati in America, questa è una bugia - ha proseguito Friedman - ci sono 20 milioni di americani o di persone senza documenti che lavorano come lavapiatti, camerieri e cassieri. Dopo l'uccisione della donna a Minneapolis, abbiamo visto ieri un ragazzo di liceo americanissimo che lavorava come cassiere in un supermercato che è stato preso dall'Ice perché sembrava ispanico".
Secondo Friedman, gli Usa sarebbero entrati in un circolo vizioso: "Qui abbiamo un problema, perché più Trump provoca più ci sono manifestazioni e più Vance annuncia che c'è un complotto di antifa della sinistra estrema di George Soros... Tutta una serie di bugie. La Casa Bianca ha detto che la signora, madre di tre figli che aveva appena lasciato suo figlio di 6 anni a scuola, era una terrorista". Per il giornalista, "siamo a George Orwell, 1984, quando la Casa Bianca dice: il video dell'uccisione della donna? Non è andata così. Orwell puro". E infine: "Io temo che stiamo scivolando verso una guerra civile".
"Usa sull'orlo di una guerra civile": l'intervento di Friedman a Tagadà, guarda qui il video