Garlasco, bomba da Massimo Giletti: "Qualcuno presto potrebbe confessare"

martedì 13 gennaio 2026
Colpo di scena sull'omicidio di Garlasco? Non lo esclude Massimo Lovati, ospite de Lo Stato delle Cose. Nello studio di Rai 3 l'ex legale di Andrea Sempio si sofferma sui prossimi sviluppi e ammette: "La novità che sarebbe eclatante potrebbe scaturire esclusivamente da una confessione, non da altro. Non dell’indagato ovviamente, ma di un correo, solo in questo modo l’indagine potrebbe riuscire a scavalcare quella montagna del concorso che finora non è stata superata. Secondo me non esiste, il fatto che non possa esistere in natura non significa che non possa esistere in letteratura. Può essere un correo di Stasi, di Sempio, ma anche di qualcuno che per ora è ignoto, ma è qualcuno che fa una confessione". Insomma, Lovati non esclude importanti novità. 

E proprio sul tema Massimo Giletti torna a parlare della testimonianza di Marco Muschitta, che ora sembra riavere valore dopo quanto emerso a Le Iene. Una teoria che non trova d'accordo il generale Luciano Garofano, ex consulente tecnico della difesa di Sempio: "L’autorità giudiziaria lo ha sempre ritenuto inaffidabile, la sua posizione è stata chiarita. Sulla famiglia Cappa è stata fatta un’indagine quando si è arrivati alla condanna di Alberto Stasi, spero che l’autore de ‘Le Iene’ abbia suggerito che queste testimonianze siano valorizzate dalle attuali indagini, ma per me per ora non hanno valore".

Garlasco, "si cerca questa scarpa": Chiara Poggi, altro colpo di scena

Insomma, a suo dire "le parole di Muschitta sono suggestive, ma sono stati fatti dei riscontri, che lo hanno reso inattendibile". Ora, infatti, le indagini sembrano proseguire su un altro fronte: quello del pc di Chiara Poggi.

