Laura Boldrini sconcertante: "Ecco perché in Iran protestano", esplode la rivolta

mercoledì 14 gennaio 2026
Laura Boldrini sconcertante: "Ecco perché in Iran protestano", esplode la rivolta

2' di lettura

Un'altra gaffe per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera, nel tentativo di mostrare ai suoi elettori che la sinistra è al fianco del popolo iraniano massacrato dalle forze del regime di Teheran, si è lasciata andare a una riflessione che fa discutere (eufemismo). Secondo la dem, infatti, i cittadini dell'Iran starebbero protestando contro il carovita e l'inflazione. Un argomento debole, come dimostrano gli svariati atti di protesta delle donne di Teheran che danno alle fiamme il loro velo. Ma tant'è.

"Seguiamo con forte preoccupazione quanto sta accadendo in Iran dove il regime teocratico degli ayatollah sta stroncando con metodi violentissimi le proteste nate per il carovita e l'inflazione - ha spiegato su X Laura Boldrini -. Avere oscurato internet è la copertura perfetta per tentare di nascondere le uccisioni, gli arresti arbitrari e i pestaggi che vengono inflitti a chi scende in piazza. Ribadiamo il nostro sostegno al popolo iraniano che chiede migliori condizioni di vita e la libertà come fa da oltre tre anni anche il movimento 'Donna, vita, libertà' al fianco del quale ci siamo sempre schierati e continueremo a farlo".

Sotto al suo post su X tanti utenti le hanno fatto notare questo errore di valutazione: Il carovita e l'inflazione (che sarebbe la stessa cosa...). E io che pensavo alle ragazze in lotta per la libertà e i diritti civili", "Le proteste sono anche e soprattutto per l'osceno regime islamico, quello che la sinistra ha sostenuto negli anni 70", "Cara Laura, le iraniane sono scese in piazza perché vogliono essere libere di non portare il velo, voglio essere libere di vivere come gli pare e per questo sono disposte a dare la vita, il pane è l’ultimo dei loro problemi. Lo devo spiegare io a te ? E dire che ti  stimavo…".

tag
laura boldrini
iran

