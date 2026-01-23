PiazzaPulita, il sondaggio fa rosicare Formigli e Bocchino lo irride: "Grazie a te, FdI..."

"Partiamo dalle intenzioni di voto, voglio riportare il sorriso perché Bocchino stasera non è tanto sorridente": Corrado Formigli lo ha detto a PiazzaPulita su La7 riferendosi a uno dei suoi ospiti, il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino, e introducendo così il sondaggio Eumetra illustrato da Renato Mannheimer. "Eccola qua, anche oggi hai dato il tuo contributo Corrado", ha risposto, col sorriso, Bocchino.
A quel punto il conduttore ha messo una mano sulla spalla del suo ospite e ha proseguito: "Voglio fare lo sguardo di un uomo felice, perché si batte tanto per questo lui...", "No, fai più tu per quello 0,2 che io", ha controbattuto Bocchino riferendosi all'aumento dei consensi di Fratelli d'Italia. La rilevazione, in effetti, vede in testa sempre il partito della premier Giorgia Meloni, che non solo resta stabile in cima alla classifica delle forze politiche ma aumenta pure la percentuale di consenso, salendo così in una settimana al 30,5%.
Sondaggio Supermedia, FdI cresce ancora. Su il Pd, flop M5s: tutte le cifreNuova supermedia sondaggi? La musica non cambia. Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Agi sulle intenzioni di vot...
Al secondo posto il Pd di Elly Schlein, che pure sale dello 0,2 e si porta così al 22,2%. Riferendosi a FdI e dem, Mannheimer ha sottolineato: "Crescono entrambi". "Solo 8 punti e mezzo di scarto", ha fatto notare però Bocchino. Il sondaggista, poi, è andato avanti. Il M5s di Giuseppe Conte cala dello 0,4 in sette giorni e scende dunque al 12,4%. Forza Italia di Antonio Tajani cresce dello 0,1 e sale all'8,6; mentre sia la Lega di Matteo Salvini che Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni calano dello 0,1 e si portano rispettivamente all'8,2 e al 6,4%. In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda risulta stabile al 3%; Italia viva di Matteo Renzi è stabile al 2,3; +Europa di Riccardo Magi perde lo 0,1 e scende all'1,5; Noi moderati di Maurizio Lupi è fermo all'1,2%.
Botta e risposta Formigli-Bocchino sul sondaggio di Mannheimer a PiazzaPulita, guarda qui il video