PiazzaPulita, il sondaggio fa rosicare Formigli e Bocchino lo irride: "Grazie a te, FdI..."

"Partiamo dalle intenzioni di voto, voglio riportare il sorriso perché Bocchino stasera non è tanto sorridente": Corrado Formigli lo ha detto a PiazzaPulita su La7 riferendosi a uno dei suoi ospiti, il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino, e introducendo così il sondaggio Eumetra illustrato da Renato Mannheimer. "Eccola qua, anche oggi hai dato il tuo contributo Corrado", ha risposto, col sorriso, Bocchino.

A quel punto il conduttore ha messo una mano sulla spalla del suo ospite e ha proseguito: "Voglio fare lo sguardo di un uomo felice, perché si batte tanto per questo lui...", "No, fai più tu per quello 0,2 che io", ha controbattuto Bocchino riferendosi all'aumento dei consensi di Fratelli d'Italia. La rilevazione, in effetti, vede in testa sempre il partito della premier Giorgia Meloni, che non solo resta stabile in cima alla classifica delle forze politiche ma aumenta pure la percentuale di consenso, salendo così in una settimana al 30,5%.