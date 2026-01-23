Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

PiazzaPulita, il sondaggio fa rosicare Formigli e Bocchino lo irride: "Grazie a te, FdI..."

di
Libero logo
venerdì 23 gennaio 2026
PiazzaPulita, il sondaggio fa rosicare Formigli e Bocchino lo irride: "Grazie a te, FdI..."

2' di lettura

"Partiamo dalle intenzioni di voto, voglio riportare il sorriso perché Bocchino stasera non è tanto sorridente": Corrado Formigli lo ha detto a PiazzaPulita su La7 riferendosi a uno dei suoi ospiti, il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino, e introducendo così il sondaggio Eumetra illustrato da Renato Mannheimer. "Eccola qua, anche oggi hai dato il tuo contributo Corrado", ha risposto, col sorriso, Bocchino. 

A quel punto il conduttore ha messo una mano sulla spalla del suo ospite e ha proseguito: "Voglio fare lo sguardo di un uomo felice, perché si batte tanto per questo lui...", "No, fai più tu per quello 0,2 che io", ha controbattuto Bocchino riferendosi all'aumento dei consensi di Fratelli d'Italia. La rilevazione, in effetti, vede in testa sempre il partito della premier Giorgia Meloni, che non solo resta stabile in cima alla classifica delle forze politiche ma aumenta pure la percentuale di consenso, salendo così in una settimana al 30,5%. 

Sondaggio Supermedia, FdI cresce ancora. Su il Pd, flop M5s: tutte le cifre

Nuova supermedia sondaggi? La musica non cambia. Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Agi sulle intenzioni di vot...

Al secondo posto il Pd di Elly Schlein, che pure sale dello 0,2 e si porta così al 22,2%. Riferendosi a FdI e dem, Mannheimer ha sottolineato: "Crescono entrambi". "Solo 8 punti e mezzo di scarto", ha fatto notare però Bocchino. Il sondaggista, poi, è andato avanti. Il M5s di Giuseppe Conte cala dello 0,4 in sette giorni e scende dunque al 12,4%. Forza Italia di Antonio Tajani cresce dello 0,1 e sale all'8,6; mentre sia la Lega di Matteo Salvini che Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni calano dello 0,1 e si portano rispettivamente all'8,2 e al 6,4%. In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda risulta stabile al 3%; Italia viva di Matteo Renzi è stabile al 2,3; +Europa di Riccardo Magi perde lo 0,1 e scende all'1,5; Noi moderati di Maurizio Lupi è fermo all'1,2%. 

Botta e risposta Formigli-Bocchino sul sondaggio di Mannheimer a PiazzaPulita, guarda qui il video

Sondaggio Youtrend, FdI cresce di oltre 1 punto. Male il Pd: tutte le cifre

Fratelli d'Italia sempre più su, Partito democratico sempre più giù. Questo è in sintesi...
tag
piazzapulita
italo bocchino
corrado formigli
renato mannheimer
sondaggio

Da Formigli Lucia Annunziata, gioco sporco contro Meloni: "La sua vera debolezza"

Chi sale, chi scende Sondaggio Supermedia, FdI cresce ancora. Su il Pd, flop M5s: tutte le cifre

Missione artica e musichette catastrofiche Groenlandia, è arrivato Corrado Formigli: il video della piazzata sul ghiaccio

ti potrebbero interessare

Fiorello-Dagospia, volano stracci: "Cialtrone", "Leggi qui..."

Fiorello-Dagospia, volano stracci: "Cialtrone", "Leggi qui..."

Redazione
Dritto e Rovescio, Ceccardi umilia il maranza: "Con la tua faccia..."

Dritto e Rovescio, Ceccardi umilia il maranza: "Con la tua faccia..."

Redazione
Lilli Gruber, com'è fuggita dall'incendio a Davos: paura sulla neve

Lilli Gruber, com'è fuggita dall'incendio a Davos: paura sulla neve

Porta a Porta, il maggiordomo si confessa: "Io, ruota di scorta. Come mi rivolgo a Vespa"

Porta a Porta, il maggiordomo si confessa: "Io, ruota di scorta. Come mi rivolgo a Vespa"

Redazione