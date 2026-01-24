Quarto Grado, sfuriata di Nuzzi su Sempio: "Mai dato un euro"

Gianluigi Nuzzi spazientito. A far perdere la calma al conduttore di Quarto Grado è un hater, uno di quelli che insinua dubbi e sospetti sulla trasmissione attraverso messaggi. Al centro, questa volta, c'è Garlasco. Proprio Quarto Grado, in puntata, ha ospitato Andrea Sempio. Da qui l'accusa al conduttore e il suo staff su un presunto gettone per l'intervista. "Do il benvenuto all'avvocato Angela Taccia, all'avvocato Liborio Cattaliotti e ovviamente ad Andrea Sempio che è qui con noi - ha tuonato il conduttore - al quale, lo dico per gli haters, le pantere e i panterini da tastiera, non abbiamo mai dato un euro, né stavolta né in passato, a differenza di quanto dicono certi chiacchieroni".
Su Rete 4 il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha voluto chiarire alcune sue posizioni. Per il ragazzo il fatto che fosse davanti alla villetta dei Poggi il mattino del delitto e anche al pomeriggio altro non è che una coincidenza.
"Direi di sì. Semplicemente la mia famiglia abita a Garlasco, i miei nonni abitano a Garlasco, tutto lì. Capita che le case possano trovarsi vicine, non ci vedo nulla di particolare". Insomma, Sempio ha smentito che avrebbe potuto usare casa della nonna come punto d'appoggio per cambiarsi dopo il delitto e ha definito questa "un'altra delle suggestioni che stanno uscendo in questi giorni".