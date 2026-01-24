Quarto Grado, sfuriata di Nuzzi su Sempio: "Mai dato un euro"

Gianluigi Nuzzi spazientito. A far perdere la calma al conduttore di Quarto Grado è un hater, uno di quelli che insinua dubbi e sospetti sulla trasmissione attraverso messaggi. Al centro, questa volta, c'è Garlasco. Proprio Quarto Grado, in puntata, ha ospitato Andrea Sempio. Da qui l'accusa al conduttore e il suo staff su un presunto gettone per l'intervista. "Do il benvenuto all'avvocato Angela Taccia, all'avvocato Liborio Cattaliotti e ovviamente ad Andrea Sempio che è qui con noi - ha tuonato il conduttore - al quale, lo dico per gli haters, le pantere e i panterini da tastiera, non abbiamo mai dato un euro, né stavolta né in passato, a differenza di quanto dicono certi chiacchieroni".

Su Rete 4 il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha voluto chiarire alcune sue posizioni. Per il ragazzo il fatto che fosse davanti alla villetta dei Poggi il mattino del delitto e anche al pomeriggio altro non è che una coincidenza.