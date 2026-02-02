Maurizio Gasparri spiana Ranucci, esplode il caso: "Se fosse stato un altro?"

La querelle tra il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno, potrebbe avere uno strascico disciplinare. Ad annunciarlo è il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri: «Ho deciso di rivolgermi al vertice dell’ordine dei giornalisti, da iscritto all’ordine da molti decenni, per segnalare il comportamento del giornalista Ranucci, protagonista di un atteggiamento omofobo ai danni di Tommaso Cerno, che lo ha pubblicamente contestato, e di altri esponenti del giornalismo.



Ranucci - presegue l’azzurro - ha parlato di lobby gay e ha usato altri termini assolutamente incompatibili con un comportamento deontologicamente corretto. Credo che l’ordine dei giornalisti debba valutare la condotta di Ranucci assolutamente inaccettabile. E penso cosa sarebbe successo se di un comportamento simile fosse stato protagonista un giornalista di diverso orientamento politico rispetto a quello di Ranucci».

E ancora: «Ranuccci, già protagonista di condotte inaudite sotto molti profili, e anche in questa vicenda manovratore di dichiarazioni di persone sottoposte ad indagini utilizzate per denigrarne altre, ha molte cose di cui giustificarsi. E sono certo che alla mia contestazione formale presso l’ordine dei giornalisti seguiranno adeguate iniziative».