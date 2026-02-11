DiMartedì, Gramellini e "la Meloni del weekend": cosa si inventa per infangarla

Gramellini, poi, ha commentato le recenti dichiarazioni della premier, che ha definito nemici dell'Italia e degli italiani tutti quelli che hanno manifestato contro le Olimpiadi: "Penso che il presidente del Consiglio dovrebbe avere un po' più di senso di responsabilità in queste vicende. Ma questo fa parte di una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, la narrazione vittimistica".

"Nelle cancellerie si dice che esistono due Giorgia Melon i: quella dal lunedì al venerdì, che prova a fare la statista internazionale, che cerca di ridisegnare l'Europa, e quella del weekend che torna a indossare i panni più della capo partito che della presidente del Consiglio": Massimo Gramellini lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, attaccando la presidente del Consiglio. Poi ha aggiunto: "Quando lei dice 'noi', nel weekend almeno, non si riferisce a tutti gli italiani ma solo alla sua parte e questo da un presidente del Consiglio è un po' bizzarro".

Floris, inoltre, ha chiesto a Gramellini del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale: "Cosa sta succedendo a destra di Giorgia Meloni?". E lui ha risposto: "È interessante capire se Vannacci la Meloni riuscirà a tenerlo dentro la coalizione". Mentre sul caso del comico Andrea Pucci che ha rinunciato a Sanremo per gli insulti ricevuti, ha detto: "È lui che ha deciso di non andarci, ha avuto delle critiche anche ironiche, altre invece violente come capita spesso sui social, ma un personaggio pubblico se le può anche aspettare secondo me".