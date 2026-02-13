Beatrice Venezi, "ho imparato una lezione": le parole mandano la sinistra in tilt

Una giornata nel carcere femminile della Giudecca e una grande lezione morale. Da quando nel settembre 2025 è stata nominata direttore musicale del prestigioso Teatro La Fenice di Venezia Beatrice Venezi ha dovuto affrontare e sopportare di tutto: insulti, proteste formali, scioperi. Dalla politica agli orchestrali, ogni giorno è stato buono per sminuirne la statura artistica e soprattutto colpirla in quanto considerata di fatto una usurpatrice: lei, di destra, ha ottenuto un posto al sole in un mondo tradizionalmente appartenuto alla sinistra, un po' come tutto quello della cultura.

La direttrice d'orchestra toscana però non se n'è mai curata troppo e ha proseguito lanciando messaggi importanti, all'insegna dell'amore per la musica e per la libertà anche sui social. E l'ultimo post sulla sua pagina Instagram, in questo senso, è esemplare.