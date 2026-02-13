FdI contro Francesca Albanese: "Revoca immediata del mandato"

Le ultime uscite di Francesca Albanese hanno messo ancora più in luce un argomento che già era sotto gli occhi di tutti. La relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi è adatta all'incarico che ricopre? Secondo la Francia e la Germania no. Parigi e Berlino hanno infatti chiesto le sue dimissioni. E in questi giorni altri grandi Paesi potrebbero accodarsi. E l'Italia?

In Italia lo sappiamo. C'è una parte della sinistra che ha di fatti sposato e difeso il pensiero di Francesca Albanese. Discorso diverso per i partiti di destra. Fratelli d'Italia, per esempio, ha lanciato una raccolta firme online per chiedere le sue dimissioni: "Purtroppo, le recenti dichiarazioni pubbliche di Francesca Albanese, attuale Relatrice Speciale sui territori palestinesi occupati, hanno dimostrato una palese incompatibilità con la neutralità richiesta dal suo mandato. Le sue parole hanno minato la credibilità che l'ONU deve garantire, alimentando polemiche e profonde divisioni invece di contribuire alla pace e al dialogo. Un ruolo così importante non può essere ricoperto da chi abusa della propria posizione per promuovere una visione parziale e divisiva. L'autorevolezza delle Nazioni Unite è un bene prezioso e non può essere compromessa. Firma per la revoca immediata dell'incarico a Francesca Albanese".