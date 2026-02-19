Barbie Gaza indagata per incitazione all'odio

Ballava, Barbie Gaza. Tremava per la sorte dei palestinesi, «Stop al genocidio!», ma intanto cantava e si dimenava, snodata. Saltellava a Ibiza, prima “sosta tecnica” della Flotilla partita da Barcellona. Poi a Minorca, seconda tappa della lunga vacanza estiva. Sulle barche a vela, dicevano, c’erano gli aiuti umanitari. Il tempo era tiranno. Non il meteo, cielo terso e sole cocente, tanto che la compañera italiana Benedetta Scuderi – eurodeputata della Bonelli&Fratoianni – in prossimità della Striscia ha denunciato il furto della sua crema solare, responsabili i soldati israeliani. Riso e tonno invece hanno continuato a nuotare in cambusa. Barbie Gaza, 47 anni, si chiama Ana Alcalde Callejas, autoribattezzatasi Hanan dopo aver conosciuto il marito Amin Abdelkaden col quale ha avuto sei figli – marocchino, poliziotto a Ceuta – e la conversione all’Islam nel 2002. La señora dell’Armada Invencible, tra le altre bestialità, ha negato gli stupri del 7 ottobre. Ha spiegato che una ragazza si è sentita brutta perché non è stata nemmeno sfiorata dai terroristi di Hamas. L’indomani della strage islamista dello scorso 14 dicembre a Bondi Beach, Sydney – 15 morti e 40 feriti – ha ipotizzato che la mattanza fosse stata organizzata dal Mossad.

IL PROCEDIMENTO

Ora il tribunale di Granada ha avviato un’indagine preliminare per incitazione all’odio ed esaltazione del terrorismo. L’inchiesta è stata aperta dopo la denuncia presentata dall’associazione ebraica Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Nelle carte del magistrato si legge che «non si tratta di opinioni controverse o del legittimo esercizio della libertà di espressione. L’esaltazione del terrorismo e la diffusione dell’odio non sono diritti: sono comportamenti che erodono la convivenza, degradano lo spazio pubblico e mettono a repentaglio i fondamenti dello stato di diritto». Il tribunale ha rinviato il caso alla Procura centrale perché si esprima sulla competenza della vicenda. Il magistrato ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni, già gravi, sono state amplificate dalla diffusione sui canali social dell’Alcalde (a oggi 330mila follower solo su Instagram) e sulle televisioni nazionali, «ingrandendo potenzialmente messaggi incompatibili con i princìpi fondamentali di una società democratica». «Questo passaggio», sottolinea l’associazione che ha presentato la denuncia, «conferma la gravità dei fatti segnalati e la necessità di indagarli con la massima diligenza. Continueremo ad agire con decisione contro qualsiasi tentativo di normalizzare l’estremismo o insabbiare i fatti sulle organizzazioni terroristiche in Spagna. Chi usa l’odio come piattaforma pubblica deve sapere che non ci sarà impunità. La democrazia non può essere neutrale nei confronti di chi giustifica la violenza. Difendere la libertà richiede anche tracciare chiare linee rosse contro il terrorismo e i suoi apologeti».