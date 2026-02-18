L'aria che tira, D'Orsi-horror: "7 Ottobre atto di resistenza". Parenzo lo asfalta

Parole gravissime scatenano il caos a L'Aria Che Tira. Parlando della situazione geopolitica Angelo d'Orsi torna sull'attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas in Israele e arriva a dire chiaro e tondo: "Rivendico il fatto che quell'atto è un atto di resistenza, condanno assolutamente le violenze civili ma sul 7 ottobre non abbiamo ancora chiarito che cosa veramente è accaduto". E ancora, come se non bastasse: "Sappiamo che molti morti sono stati fatti dagli Apache israeliani. Anche in Israele si è aperto un dibattito".

A quel punto David Parenzo non rimane a guardare: "La toppa è peggiore del buco. E in Israele c'è una commissione per stabilire le responsabilità delle falle nella sicurezza, non viene messo in dubbio che il 7 ottobre sia stato un attacco terroristico" da parte dei palestinesi di Hamas. "Sul fatto che quello sia un atto terroristico è stato riconosciuto anche dall'ONU, che ogni tanto batte un colpo, e dall'Europa", chiosa il conduttore di La7. Ma lo storico della filosofia non si arresta: "La resistenza è terrorismo, il terrorismo fa parte storicamente degli atti di resistenza" di un popolo.