L'aria che tira, D'Orsi-horror: "7 Ottobre atto di resistenza". Parenzo lo asfalta

Parole gravissime scatenano il caos a L'Aria Che Tira. Parlando della situazione geopolitica Angelo d'Orsi torna sull'attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas in Israele e arriva a dire chiaro e tondo: "Rivendico il fatto che quell'atto è un atto di resistenza, condanno assolutamente le violenze civili ma sul 7 ottobre non abbiamo ancora chiarito che cosa veramente è accaduto". E ancora, come se non bastasse: "Sappiamo che molti morti sono stati fatti dagli Apache israeliani. Anche in Israele si è aperto un dibattito".
A quel punto David Parenzo non rimane a guardare: "La toppa è peggiore del buco. E in Israele c'è una commissione per stabilire le responsabilità delle falle nella sicurezza, non viene messo in dubbio che il 7 ottobre sia stato un attacco terroristico" da parte dei palestinesi di Hamas. "Sul fatto che quello sia un atto terroristico è stato riconosciuto anche dall'ONU, che ogni tanto batte un colpo, e dall'Europa", chiosa il conduttore di La7. Ma lo storico della filosofia non si arresta: "La resistenza è terrorismo, il terrorismo fa parte storicamente degli atti di resistenza" di un popolo.
L'aria che tira, Laura Boldrini sconvolta in diretta: "Ma risponde?"Imprevisti in diretta a L’aria che tira, su La7. Cose che capitano con tempismi sospetti. Marcello Sorgi, notista ...
Non è la prima volta che d'Orsi se ne esce con delle frasi di questo genere. Durante la presentazione della nascita del comitato per la liberazione di Mohammad Hannoun, d'Orsi aveva affermato ancora una volta che "il 7 ottobre è stata un'azione di resistenza. Non possiamo non dirlo. Questa semplificazione nel dire 'sono terroristi, sei pro Hamas'... Hamas è un partito politico e ha vinto legittimamente delle elezioni, va bene?".