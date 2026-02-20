Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'ultima menzogna su Giorgia Meloni: "Fantascienza"

Ennesima balla per attaccare Giorgia Meloni in vista del prossimo referendum sulla giustizia. Il quotidiano torinese La Stampa aveva infatti parlato di una possibile presenza del presidente del Consiglio in prima fila all'Ariston per assistere a una serata del Festival di Sanremo. "Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell'Ariston" il titolo scelto dal giornale diretto da Andrea Malaguti. "Sarebbe la prima volta per un presidente del Consiglio: l'invito sarebbe arrivato in forma privata da Carlo Conti", il catenaccio. Tutto falso, ovviamente.

"È priva di fondamento la notizia di una partecipazione della premier Giorgia Meloni a Sanremo", hanno riferito fonti di Palazzo Chigi, "non è mai stata considerata l'ipotesi di una sua partecipazione" al Festival della canzone italiana. Ma ormai il danno è stato fatto. Sui social infatti alcuni utenti stanno attaccando la leader di Fratelli d'Italia per la presunta partecipazione al Festival di Sanremo, tirando fuori anche vecchi tweet di Meloni contro l'egemonia culturale della sinistra.