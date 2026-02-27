Libero logo
Piazzapulita, Bocchino gela Formigli: "Meloni non cade nella trappola"

di
venerdì 27 febbraio 2026
1' di lettura

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, si è tornati a parlare del referendum sulla giustizia. Il padrone di casa ha chiesta a Italo Bocchino, ospite della trasmissione, se Giorgia Meloni teme una presunta rimonta del "No" nei sondaggi. Il giornalista, dal canto suo, ha spiegato perché la leader di Fratelli d'Italia non cadrà nel trappolone della sinistra che sta cercando in tutti i modi di farla scendere in campo. 

"I sondaggi che hanno indicato rimonte ne abbiamo visti tanti - ha sottolineato Italo Bocchino ai telespettatori -. Io ho fatto la comunicazione della campagna elettorale delle Marche e ho visto delle rimonte meravigliose... poi alla fine ci sono stati 8 punti di scarto. Quindi di rimonte ne abbiamo lette tante sui giornali di alcuni istituti di ricerca in particolare. Però il tema qual è? Bisognerebbe restare al merito di questo provvedimento. La sinistra sta facendo di tutto per tirare nella mischia Giorgia Meloni perché vuole fare il referendum: 'Meloni sì, Meloni no'. E Giorgia Meloni non cade nella trappola dell'opposizione - ha poi aggiunto - perché vuole fare il referendum: 'separazione sì, separazione no; sorteggio sì, sorteggio no; alta corte di giustizia sì, alta corte di giustizia no'". 

Piazzapulita: l'intervento di Italo Bocchino

