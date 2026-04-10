Porta a Porta, Bruno Vespa zittisce Provenzano: "Questo non glielo consento"

Giuseppe Provenzano provoca e Bruno Vespa lo rimette in riga. A Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico di Rai 1, il conduttore ha perso la pazienza con il responsabile esteri del Partito democratico.
Il dem, infatti, continuava a interrompere gli altri ospiti in studio per poter parlare. "Stia zitto, questo non glielo consento, la battuta poteva risparmiarsela", è intervenuto Vespa.
Facciamo ordine. A inizio discussione Lucio Malan di Fratelli d'Italia stava iniziando il suo intervento. Ma neanche il tempo di completare il suo ragionamento e già Provenzano ha provato a interromperlo per poter dire la sua. "Prima ha parlato, adesso mi lasci parlare", è intervenuto ancora una volta Vespa. "Stavamo interloquendo dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico", si è giustificato Provenzano. Subito dopo Vespa ha indicato la poltrona del conduttore invitando il dem a prendere il suo posto: "Vuoi venire?". "Ci mancherebbe altro, non lo farei mai", la replica del piddino che però si è lasciato andare a una battuta infelice alludendo a un presunto orientamento politico del padrone di casa: "Forse dovrebbe sedersi da quella parte".
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La battuta di Provenzano ha fatto alterare Vespa che si è avvicinato al suo ospite e urlando gli ha spiegato: "Questo non glielo consento, con quello che vedete in giro sulla par condicio… Anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore". "Io parlo invece, era una battuta", ha chiosato l'esponente del Pd.
Scontro fra Provenzano e Vespa a #PortaaPorta.— GiuCri28 (@GiuCri13) April 9, 2026
"Forse dovrebbe sedersi da quella parte"
"Questo non glielo consento"
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