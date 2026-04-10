Porta a Porta, Bruno Vespa zittisce Provenzano: "Questo non glielo consento"

Giuseppe Provenzano provoca e Bruno Vespa lo rimette in riga. A Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico di Rai 1, il conduttore ha perso la pazienza con il responsabile esteri del Partito democratico.

Il dem, infatti, continuava a interrompere gli altri ospiti in studio per poter parlare. "Stia zitto, questo non glielo consento, la battuta poteva risparmiarsela", è intervenuto Vespa.

Facciamo ordine. A inizio discussione Lucio Malan di Fratelli d'Italia stava iniziando il suo intervento. Ma neanche il tempo di completare il suo ragionamento e già Provenzano ha provato a interromperlo per poter dire la sua. "Prima ha parlato, adesso mi lasci parlare", è intervenuto ancora una volta Vespa. "Stavamo interloquendo dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico", si è giustificato Provenzano. Subito dopo Vespa ha indicato la poltrona del conduttore invitando il dem a prendere il suo posto: "Vuoi venire?". "Ci mancherebbe altro, non lo farei mai", la replica del piddino che però si è lasciato andare a una battuta infelice alludendo a un presunto orientamento politico del padrone di casa: "Forse dovrebbe sedersi da quella parte".