Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Porta a Porta, Bruno Vespa zittisce Provenzano: "Questo non glielo consento"

di
Libero logo
venerdì 10 aprile 2026
Porta a Porta, Bruno Vespa zittisce Provenzano: "Questo non glielo consento"

2' di lettura

Giuseppe Provenzano provoca e Bruno Vespa lo rimette in riga. A Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico di Rai 1, il conduttore ha perso la pazienza con il responsabile esteri del Partito democratico.

Il dem, infatti, continuava a interrompere gli altri ospiti in studio per poter parlare. "Stia zitto, questo non glielo consento, la battuta poteva risparmiarsela", è intervenuto Vespa.

Facciamo ordine. A inizio discussione Lucio Malan di Fratelli d'Italia stava iniziando il suo intervento. Ma neanche il tempo di completare il suo ragionamento e già Provenzano ha provato a interromperlo per poter dire la sua. "Prima ha parlato, adesso mi lasci parlare", è intervenuto ancora una volta Vespa. "Stavamo interloquendo dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico", si è giustificato Provenzano. Subito dopo Vespa ha indicato la poltrona del conduttore invitando il dem a prendere il suo posto: "Vuoi venire?". "Ci mancherebbe altro, non lo farei mai", la replica del piddino che però si è lasciato andare a una battuta infelice alludendo a un presunto orientamento politico del padrone di casa: "Forse dovrebbe sedersi da quella parte".

Porta a Porta, clamoroso Bruno Vespa: come affonda la Sea Watch

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Porta a Port...

La battuta di Provenzano ha fatto alterare Vespa che si è avvicinato al suo ospite e urlando gli ha spiegato: "Questo non glielo consento, con quello che vedete in giro sulla par condicio… Anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore". "Io parlo invece, era una battuta", ha chiosato l'esponente del Pd.

tag
bruno vespa
porta a porta
peppe provenzano

Lo scontro a Porta a porta Bruno Vespa "sistema" Provenzano e il Pd dà fuori di testa: deliri e richieste farneticanti

Scontro a Porta a Porta Bruno Vespa, FdI contro il Pd: "Il manganello come metodo, siete rimasti a Telekabul"

Sondaggio per Porta a Porta Sondaggio Ghisleri, dov'è ora Fdi. Il Pd inchiodato crolla di nuovo

ti potrebbero interessare

Bruno Vespa, FdI contro il Pd: "Il manganello come metodo, siete rimasti a Telekabul"

Bruno Vespa, FdI contro il Pd: "Il manganello come metodo, siete rimasti a Telekabul"

Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Mettetevi una mano sul cervello"

Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Mettetevi una mano sul cervello"

Redazione
Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani azzera la sinistra: "Della vita dei rapinatori me ne frego"

Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani azzera la sinistra: "Della vita dei rapinatori me ne frego"

Redazione
L'Aria Che Tira, la profezia di Maria Teresa Meli: "Perché Meloni arriverà a fine legislatura"

L'Aria Che Tira, la profezia di Maria Teresa Meli: "Perché Meloni arriverà a fine legislatura"