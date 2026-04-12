Nicole Minetti, dall'Uruguay alla chiesa di San Marco: la sua nuova vita

Dopo un passato al centro di inchieste e scandali, c'è stato l’addio alla politica nel 2013 e infine le attività “in soccorso dei bisognosi”: è cambiata, nel corso degli anni, la vita di Nicole Minetti, di cui si è tornato a parlare di recente per via della grazia che le è stata concessa dal presidente della Repubblica. Il punto di partenza sono le sentenze sul favoreggiamento della prostituzione di giovani donne a favore di Berlusconi. Cosa a cui si aggiunge anche la condanna per peculato legata al periodo da consigliera regionale in Lombardia. Due vicende che, come si legge su Repubblica, hanno portato a una pena di 3 anni e 11 mesi, oggi al centro della richiesta di clemenza.

Nel 2013, poi, la Minetti si è trasferita in Uruguay – come emergerebbe dalle carte – seguendo il suo nuovo compagno, l'imprenditore Giuseppe Cipriani. Insieme avrebbero costruito un investimento turistico milionario ma allo stesso tempo si sarebbero dedicati anche a iniziative a favore di strutture per l’infanzia. Il punto di riferimento è un istituto che ospita bambini in condizioni difficili. Un istituto a cui si sarebbero dedicati non solo in termini economici, ma anche attraverso la presenza e attraverso un impegno che negli anni è diventato quotidiano.