Ranucci denunciato da Nordio? "Niente raccolta fondi, ecco cosa farò"

"Ringrazio le decine di studi legali e le centinaia di persone che mi hanno scritto sui miei profili e via mail - aggiunge il giornalista e conduttore di Report nel post - per offrire la loro collaborazione gratuitamente, o di contribuire alle spese. E diffido chi sta avviando raccolte fondi a mio nome. Non ho bisogno di aiuti economici , solo di poter ancora contare sulla vostra passione. Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, sento ancora il bisogno di sottolineare che non ha prezzo, ma che è un valore inalienabile dell'umanità".

Secondo quanto riferito dal Foglio, il Guardasigilli promuoverà appunto nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Ranucci. Nell'istanza di risarcimento, spiegava il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del ministro prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate, in violazione del Codice deontologico dei giornalisti italiani, che prevede l'obbligo per i giornalisti di verificare l'attendibilità delle informazioni raccolte prima di diffonderle. Le somme eventualmente ottenute all'esito dell'azione risarcitoria saranno devolute in beneficenza.

"Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando", aveva affermato martedì scorso il conduttore di Report ospite del programma di Bianca Berlinguer. Il riferimento è alla vicenda della grazia concessa alla Minetti, compagna di Cipriani. Pochi minuti dopo il ministro Nordio è intervenuto telefonicamente in diretta per a smentire la ricostruzione ipotizzata dal conduttore di Report. "I primi di marzo di quest'anno ero impegnato in campagna elettorale per il referendum".