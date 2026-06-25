Garlasco, "Sempio si sente impotente": la drammatica rivelazione di Angela Taccia

È ancora ricoverata Daniela Ferrari. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio con un'overdose di farmaci e ora si trova in ospedale. Ad aggiornare sulle sue condizioni fisiche e mentali, Angela Taccia ospite di Dentro la Notizia. "Ogni giorno Andrea e il padre (Giuseppe Sempio) si informano tramite i medici e la vanno a trovare", ha spiegato l’avvocato dell'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, precisando che nei prossimi giorni sono previsti diversi appuntamenti con specialisti.

Taccia ha inoltre ricordato che la 66enne aveva già manifestato, anche in una recente intervista la volontà di compiere gesti autolesionistici a causa dell'attenzione mediatica. "Non ce la fa più, è una signora molto fragile in questo momento e anche in casa ha più volte ripetuto di sentirsi sempre giudicata da tutti sia che si parli sia che si rimanga in silenzio". Per quanto riguarda Sempio, lui "dice di sentirsi molto dispiaciuto e impotente perché vorrebbe aiutarla di più ma capisce che ora spetta solo ai medici curarla". In ogni caso - ha precisato il legale - "lui non si sente in colpa".