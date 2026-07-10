Attentato a Ranucci, Giovanni Donzelli: "Spero di non avere amici come Lavitola"

L'amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola solleva numerosi interrogativi. In particolare dopo l'accusa formulata dai pm all'ex giornalista, ossia quella di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Ma non erano amici? Si chiedono un po' tutti. E Giovanni Donzelli a riguardo si lascia andare a una riflessione. "Spetta alla procura farsi un'idea - premette il deputato di Fratelli d'Italia a margine del seminario organizzato dal partito 'La forza dei territori' -. Sicuramente io spero di avere amici che si comportino diversamente con questo, poi vedremo. Sarà la procura a fare le sue riflessioni".
A poche ore dalla notizia dell'esplosione davanti a casa di Ranucci, "ero in piazza convintamente a dare solidarietà a Ranucci, pur non condividendo il suo modo di fare televisione, perché credo che la libertà di stampa sia un patrimonio condiviso. Mi auguro che la solidarietà che ha avuto da tutta la nazione fosse ben riposta. Tutto qua. Però mettiamola così: se esistesse qualcuno che oggi fa il metodo Report su questa vicenda, sarebbe molto spiacevole per Report".
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Proprio Fratelli d'Italia, rispondendo alla richiesta di segnalazioni per possibili inchieste da parte del programma, ha inviato una mail alla trasmissione di Rai 3: "Vi segnaliamo la curiosa amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, pregiudicato, massone e faccendiere, indagato per essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di 'Report' - si legge - Il rapporto di amicizia è stato più volte confermato dallo stesso Ranucci in diverse interviste e dichiarazioni pubbliche, oltre che da una fotografia scattata all'interno del ristorante dello stesso Lavitola e pubblicata dai mezzi di informazione. Siamo certi che la squadra di 'Report' approfondirà la vicenda con rigore giornalistico e che vaglierà questa storia con la massima attenzione".