Ranucci, Matteo Pucciarelli supera il limite: "C'è l'idea della resa dei conti"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, è stato ospite Matteo Pucciarelli. Il giornalista di Repubblica è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e della decisione della Rai di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Secondo lui si tratta di una resa dei conti del governo Meloni.
"Mi chiedo, il garantismo della destra in questa vicenda dov'è? Perché si sente sempre parlare di garantismo, ma io qua sinceramente non ne ho visto - ha dichiarato Pucciarelli -. Si è praticamente condannata già una persona, si sta dicendo in sostanza che si è organizzato un attentato da solo, perché questo è il messaggio di sottotesto che viene dato, e quindi viene fatto fuori. Tra l'altro con un tema anche di metodo, perché te puoi prendere anche una decisione del genere, no?".
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E ancora: "No, la RAI può farlo, ovviamente dovrebbe non farlo perché la politica glielo chiede, però questo è un altro discorso ancora. E come si fa?Senza mettere al corrente i Ranucci di questa scelta, senza coinvolgere la redazione, perché questo è quello che è avvenuto. Quindi diciamo, in questa vicenda purtroppo c'è l'idea della resa dei conti, che è un tema diverso rispetto al voler fare un bene per Report".
Ranucci via da "Report", la politica si divide.#4disera weekend pic.twitter.com/lq80EEvcOJ— 4 di sera (@4disera) August 29, 2026