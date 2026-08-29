Ranucci, Matteo Pucciarelli supera il limite: "C'è l'idea della resa dei conti"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, è stato ospite Matteo Pucciarelli. Il giornalista di Repubblica è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e della decisione della Rai di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Secondo lui si tratta di una resa dei conti del governo Meloni.

"Mi chiedo, il garantismo della destra in questa vicenda dov'è? Perché si sente sempre parlare di garantismo, ma io qua sinceramente non ne ho visto - ha dichiarato Pucciarelli -. Si è praticamente condannata già una persona, si sta dicendo in sostanza che si è organizzato un attentato da solo, perché questo è il messaggio di sottotesto che viene dato, e quindi viene fatto fuori. Tra l'altro con un tema anche di metodo, perché te puoi prendere anche una decisione del genere, no?".