Formigli usa anche gli allarmi bomba per criticare Meloni: "Retorica patriottica e forzuta"

Se n’è parlato in tutti i salotti televisivi d’Italia e così è stato anche a “Otto e Mezzo”, la striscia d’approfondimento di La7 condotta da Lilli Gruber ogni sera dopo il tg di Mentana. Di cosa? Ovviamente del mega-attacco informatico subito ieri dalle scuole italiane, più di seimila, coinvolte in un falso allarme bomba che ha provocato, però, l'evacuazione di ben 312 edifici scolastici. Tra gli ospiti del programma c’era anche il collega di rete, Corrado Formigli , volto di Piazzapulita, il quale si è espresso su guerra ibrida e cyber security dopo la ricezione di queste mail minacciose che hanno turbato la tranquillità di docenti e genitori.

Formigli spiega come l’Italia, in realtà, sia meno preparata a nuovi attacchi per mancanza di competenze: “Il fatto che la presidenza del Consiglio abbia parlato - e si spera abbia centralizzato - la comunicazione su di sé mi sembra una cosa giusta. Abbiamo sentito il Ministro della Difesa che ha tirato in ballo Cina, Russia e Iran per gli attacchi in Francia e di striscio anche in Italia. Abbiamo sentito Piantedosi prendere estrema cautela, ma non saperti dire granché Io credo che sia un momento complicato – spiega Formigli - perché è un attacco senza precedenti. Io sono tra quei genitori che ha visto i figli di tornare da scuola stamattina. Il messaggio che abbiamo visto è delirante , è quasi satirico nella sua forma. Siamo un paese sotto attacco e siamo tutti uniti, ok, ma il problema è: se domani c'è un nuovo un nuovo attacco proveniente da una mail che non è non è facile fermare si riparte da capo. Perché hai voglia dire ‘non ci facciamo intimidire’, ma tu ci devi anche dire - al di là della retorica un po' patriottica e diciamo forzuta - ma stiamo lavorando per bloccare in entrata queste mail? Abbiamo le competenze per poterlo fare?”.

Formigli, allora, spiega come funziona l’agenzia di cyber-sicurezza che lavora per lo Stato: “Questa fantomatica agenzia di Cyber Security che fa riferimento a Palazzo Chigi ha 570 dipendenti. Il primo capo, il bravo prefetto Frattasi, per sua stessa ammissione non sapeva assolutamente nulla di cyber-security, poi è arrivato uno della Sogei, poi un altro manager etc.. Ma su 570 persone sai quanti sono quelli che si occupano del braccio informatico? 75 su 570, gli operativi sono 112, gli altri staranno lì un po' a scaldare le poltrone. Abbiamo scoperto che è un poltronificio, ci sono sì dei bravi tecnici, ma ci sono tante poltrone e addirittura ci risulta che ci sia la moglie di un senatore di Fratelli d'Italia, qualche ex-segretaria di ministri che è finita lì”.

Formigli, infine, sposta l'occhio sulla politica: “C’è la guerra in corso tra Mantovano e Crosetto, tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Ministro della Difesa a chi vogliamo dare il controllo di questa struttura? Io vorrei averla sotto il ramo civile, non sotto la difesa, sotto i militari ma comunque anche questa guerra intestinale ci racconta che quando ci sono 100 vetrine rotte si fa subito un decreto sicurezza e se ne esce scioltezza, quando il pericolo è più serio e più complicato si fa tanta prosopopea, ma non si dice quanti soldi si devono investire e se siamo in grado di fermare l’attacco di domani”.