Enrico Mentana: "Congedo definitivo", il post sui social

Dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, arriva il chiarimento di Enrico Mentana. Il giornalista e direttore del TgLa7, prossimo all'addio alla rete di Urbano Cairo, chiude le porte a Mediaset. "Era come oggi l'11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l'ultima volta gli spettatori del tg5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti", è il contenuto del messaggio pubblicato nella tarda serata di mercoledì 11 novembre sulle proprie pagine social, Instagram e Facebook.
Poco prima il group CEO e chairman di Mfe, rispondendo a una domanda sul futuro del giornalista durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, aveva detto: "A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto". Poi però la declinazione da parte del diretto interessato dell'invito.
Pier Silvio Berlusconi: "Io e Marina mai in politica. Mentana? Qui è il benvenuto""Ma se ne va veramente? Nulla di nuovo, c'è grande stima e grande affetto personale per Enrico. Lui sa c...
D'altronde il futuro di Mentana è ormai tema di grande dibattito, dopo che lo scorso 24 ottobre aveva comunicato la decisione di lasciare la direzione del Tg La7, che guida dal 2010, durante la cerimonia del premio Marchiaro a Alessandria. "Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre". L'addio arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla fine dell'anno e alla scadenza del contratto. "Voglio passare il Natale in famiglia", aveva ironizzato Mentana, senza però - ai tempi - rispondere direttamente alle domande su un possibile ritorno a Mediaset.