Enrico Mentana: "Congedo definitivo", il post sui social

Dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, arriva il chiarimento di Enrico Mentana. Il giornalista e direttore del TgLa7, prossimo all'addio alla rete di Urbano Cairo, chiude le porte a Mediaset. "Era come oggi l'11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l'ultima volta gli spettatori del tg5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti", è il contenuto del messaggio pubblicato nella tarda serata di mercoledì 11 novembre sulle proprie pagine social, Instagram e Facebook.

Poco prima il group CEO e chairman di Mfe, rispondendo a una domanda sul futuro del giornalista durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, aveva detto: "A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto". Poi però la declinazione da parte del diretto interessato dell'invito.