Libero logo
Abbonamento Digitale

Enrico Mentana: "Congedo definitivo", il post sui social

giovedì 12 novembre 2026
Enrico Mentana: "Congedo definitivo", il post sui social

2' di lettura

Dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, arriva il chiarimento di Enrico Mentana. Il giornalista e direttore del TgLa7, prossimo all'addio alla rete di Urbano Cairo, chiude le porte a Mediaset. "Era come oggi l'11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l'ultima volta gli spettatori del tg5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti", è il contenuto del messaggio pubblicato nella tarda serata di mercoledì 11 novembre sulle proprie pagine social, Instagram e Facebook.

Poco prima il group CEO e chairman di Mfe, rispondendo a una domanda sul futuro del giornalista durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, aveva detto: "A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto". Poi però la declinazione da parte del diretto interessato dell'invito.

Pier Silvio Berlusconi: "Io e Marina mai in politica. Mentana? Qui è il benvenuto"

"Ma se ne va veramente? Nulla di nuovo, c'è grande stima e grande affetto personale per Enrico. Lui sa c...

D'altronde il futuro di Mentana è ormai tema di grande dibattito, dopo che lo scorso 24 ottobre aveva comunicato la decisione di lasciare la direzione del Tg La7, che guida dal 2010, durante la cerimonia del premio Marchiaro a Alessandria. "Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre". L'addio arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla fine dell'anno e alla scadenza del contratto. "Voglio passare il Natale in famiglia", aveva ironizzato Mentana, senza però - ai tempi - rispondere direttamente alle domande su un possibile ritorno a Mediaset.

tag
enrico mentana
pier silvio berlusconi
mediaset

Clamoroso ritorno? Pier Silvio Berlusconi: "Io e Marina mai in politica. Mentana? Qui è il benvenuto"

Ospite di Cucciari Enrico Mentana e le voci sul suo futuro: "Direttore del Tg1? Non c'è nessun discorso Tele Meloni e anti Meloni"

Di qua e di là dall'Atlantico Mentana, gelo alla diretta su Trump: "Profezie terrificanti anche per l'Italia"

ti potrebbero interessare

Formigli usa anche gli allarmi bomba per criticare Meloni: "Retorica patriottica e forzuta"

Formigli usa anche gli allarmi bomba per criticare Meloni: "Retorica patriottica e forzuta"

Roberto Tortora
4 Di Sera, Massimo Cacciari mette in guardia: "Se non verrà fatto, salterà per aria tutto"

4 Di Sera, Massimo Cacciari mette in guardia: "Se non verrà fatto, salterà per aria tutto"

Roberto Tortora
Paolo Del Debbio e il sospetto dietro gli allarmi bomba: "C'è un cancro e delle metastasi"

Paolo Del Debbio e il sospetto dietro gli allarmi bomba: "C'è un cancro e delle metastasi"

Roberto Tortora
Ilaria Salis, la nuova sparata: "Sull'occupazione falsi miti", ecco di quali case vuole appropriarsi

Ilaria Salis, la nuova sparata: "Sull'occupazione falsi miti", ecco di quali case vuole appropriarsi