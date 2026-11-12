Ilaria Salis, la nuova sparata: "Sull'occupazione falsi miti", ecco di quali case vuole appropriarsi

Ilaria Salis torna sull'occupazione delle case. Ospite di EU VIDEO NEWS, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana dice di voler sfatare quelli che per lei sono "falsi miti". "Allora - premette nel video rilanciato su X -, io credo che sull'occupazione ci sia da sfatare un po' dei falsi miti che si sono creati". Ossia, "i movimenti di lotta per la casa sicuramente non occupano la seconda casa di nessuno, non occupano la casa della signora Maria che è stata ricoverata in ospedale per qualche giorno. Noi condanniamo nella maniera più assoluta e combattiamo quelli che sono i racket delle occupazioni. E bisogna dire che i movimenti di lotta della casa sui territori, nei quartieri, quotidianamente, sono i primi che si oppongono a queste forme, che sono forme di sopruso".

"Cuba, Albania, anarchici e pro pal. Ilaria Salis ha pronto il suo partito". A rivelarlo con un messaggio su X...

Ma, c'è un ma, "le case che vengono occupate dai movimenti sono case lasciate colpevolmente vuote dagli enti gestori, quindi sono case pubbliche o case in mano a grandissimi fondi immobiliari, a grandissimi multi proprietari che hanno centinaia, migliaia di alloggi, che sono lasciate completamente vuote all'abbandono, fatiscenti, mentre ci sono, come dicevo prima, 300.000 nuclei familiari in Italia che sono in attesa di un'assegnazione della casa popolare".

E ancora: "Quindi questo è il discorso sull'occupazione. Credo che sia molto importante ricordare che non si tratta della seconda casa di nessuno, non si tratta della casa che viene lasciata vuota per motivi di necessità da qualcuno che si deve allontanare temporaneamente da casa sua, ma si tratta di immobili che sono lasciati colpevolmente vuoti, che fra l'altro, trattandosi molto spesso di case popolari, sono proprio immobili che sono pensati per essere assegnati a persone che ne hanno bisogno".