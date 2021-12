CartaBianca, terrore puro per il Pd: sondaggione di Bianca Berlingur, dove vola la Meloni. Cifre pazzesche

01 dicembre 2021 a

a

a

Il sorpasso è di nuovo vicino: Giorgia Meloni è pronta a tornare in testa nei sondaggi. Stando ai numeri di Emg, andati in onda nella puntata di martedì 30 novembre di CartaBianca, Fratelli d'Italia registra un 19,6 per cento. Poco più avanti, a un passo da FdI, c'è il partito democratico. I dem di Enrico Letta si piazzano al primo posto delle rilevazioni diffuse da Bianca Berlinguer su Rai 3. Qui il Pd si ferma al 19,7 per cento e non è detto che da una settimana all'altra possa essere nuovamente surclassato dalla Meloni. Poco più dietro, al 18,5 per cento, c'è invece la Lega.

Italia a tinte sempre più rosse, Mentana rilancia: il sondaggio, dove sale il Pd. E il centrodestra... occhio

Non va meglio ai grillini. Giuseppe Conte, il neo leader, non porta grandi voti nella saccoccia del Movimento 5 Stelle. I pentastellati rimangono ancora al 15,3 per cento aggiudicandosi un quarto posto e seguiti da Forza Italia e Italia Viva. I due, rispettivamente, al 7,2 per cento e al 4,2. Quella del centrodestra è una tendenza ormai assodata e che fa temere il peggio. La coalizione mostra ancora un netto vantaggio rispetto al centrosinistra, ma quello che turba i leader alla vigilia del duello parlamentare per la scelta del successore di Sergio Mattarella, è la tendenza dei sondaggi.

Berlusconi non muore mai, impensabile rimonta di Forza Italia: grillini "divorati"? Il sondaggio è una bomba

Da quando è entrato in carica il governo presieduto da Mario Draghi - era il febbraio di quest’anno - guardando al grafico elaborato da Dire e Tecnè ( già pubblicato qui, su Liberoquotidiano.it ), si vede un trend negativo. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia con l'ex numero uno della Bce premier sembrano pagare un caro prezzo. Il motivo? Probabilmente la divisione dei partiti con il Carroccio e gli azzurri in maggioranza e FdI all'opposizione. Lo stesso Salvini giorni fa aveva preso atto del calo subito dalla Lega. "Paghiamo il prezzo di essere al governo, ma il Paese viene prima del partito".

Mario Draghi al Quirinale? "Giuseppe Conte di nuovo premier": il report da incubo firmato da Nando Pagnoncelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.