Giorgia Meloni, la frase più dura: "Sicuramente da Matteo Salvini...", siamo alle coltellate

Dopo il bis di Sergio Mattarella, esplode il centrodestra. E Giorgia Meloni picchia durissimo contro Matteo Salvini. Lo ha fatto per tutta la giornata di ieri, sabato 29 gennaio, e lo fa in un'intervista concessa a Franco Bechis sul Il Tempo. Quando le chiedono se le poltrone hanno avuto un peso sul bis, risponde secca: "È l'unica cosa che ha avuto un peso. Al posto del presidente Mattarella avrei avuto difficoltà ad accettare un secondo mandato arrivato solo perché i parlamentari avevano paura di andare a casa", aggiunge velenosa.

Dunque Bechis chiede senza giri di parole: è finito il centrodestra con il voto di ieri? "Quello parlamentare decisamente sì", la Meloni ripete il concetto espresso alla vigilia. "Quello fuori no: la maggioranza degli italiani che vota centrodestra continuerà a cercare qualcuno di cui potersi fidare. Va ricostruito il centrodestra per offrire una rappresentanza ai suoi elettori".

Poi, l'inevitabile capitolo su Matteo Salvini: ha saputo da lui del bis di Mattarella? "L'ho letto sulle agenzie - risponde la Meloni -. Poco prima Salvini mi aveva scritto un messaggio chiedendomi se ero nel mio ufficio. Mi ha scritto: Salgo. Da quell'istante non l'ho più visto né sentito. Evidentemente quel salgo voleva dire salgo al Colle".

Insomma, i rapporti tra voi due sono guastati? "Non è questione di amicizia. Ho buoni rapporti con tutti. Sicuramente da Salvini sono molto delusa. Molto", picchia durissimo. "Sicuramente non possiamo dire di avere vinto. Siamo partiti cercando di eleggere un presidente di centrodestra per la prima volta ed è finita con la rielezione del presidente che la sinistra si era scelta sette anni fa...", conclude Giorgia Meloni.

