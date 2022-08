Giuseppe Conte "fregato": la manina di Di Maio sulle liste del M5s

18 agosto 2022 a

Giuseppe Conte è apparso parecchio soddisfatto dalle parlamentarie del M5s, anche se - come spiega l'Adnkronos - pare che a votare siano stati anche alcuni ex grillini, sia gli espulsi sia quelli che hanno deciso di passare con Luigi Di Maio a Impegno Civico. "Sono riuscito con mia grande sorpresa a votare alle parlamentarie. E come me, anche altri colleghi ex M5S", ha rivelato all'agenzia di stampa un deputato dimaiano, che però ha voluto restare anonimo.

Ha deciso di metterci la faccia, invece, Lucia Scanu, ex 5 Stelle ora in Coraggio Italia: "Anche io sono riuscita a votare, ma la cosa non mi ha sorpreso. Il M5S per anni è stata la mia casa, secondo me era giusto consentire anche agli ex di votare. Almeno una decina di persone ex M5S con cui ho parlato sono riuscite a votare". Sarebbero stati invitati a votare anche gli espulsi dal Movimento. È il caso, per esempio, di Emanuela Corda, esponente di Alternativa, espulsa l'anno scorso per non aver votato la fiducia al governo Draghi: "Mi è arrivata la mail con il link per votare ma non l'ho fatto, non mi interessava". Stessa mail sarebbe arrivata anche ad Alessio Villarosa, passato al Gruppo Misto dopo l'espulsione dal gruppo pentastellato alla Camera nel 2021: "In pratica non ci hanno mai espulso dal Movimento".

"Io non ho votato alle parlamentarie ma avrei potuto - ha continuato Villarosa - rimango sempre iscritto al Movimento nazionale, mi hanno 'trasferito' sul nuovo blog senza chiedermi nulla. E immagino che altri colleghi come me, pur essendo fuori dal M5S, siano ancora iscritti al Movimento nazionale. Per questo hanno votato". Contattati dall'Adnkronos, i responsabili della piattaforma Sky Vote hanno declinato ogni responsabilità: "Noi ci limitiamo a inviare il link di abilitazione al voto via mail a un elenco di contatti che ci viene fornito dal Movimento 5 Stelle. Di quell'elenco è responsabile il M5S".