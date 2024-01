È sempre cartabianca, il sondaggio: FdI in testa, Pd sotto la soglia del 20 per cento

03 gennaio 2024 a

a

a

Se si votasse oggi come andrebbero le cose? Il quadro sarebbe piuttosto allarmante per le opposizioni. Infatti secondo le ultime rilevazioni il centrodestra continua a raccogliere consensi. E a dare una fotografia di questo 2024 politico appena iniziato è il sondaggio di Tecnè presentato da Bianca Berlinguer a È sempre cartabinaca. Di fatto il partito del premier, Fratelli d'Italia, resta in cima alle preferenze sfiorando il 30 per cento e portando a casa un 28,8 davanti a tutti. Dietro c'è il Pd che è al 19 per cento ben sotto la soglia minima profetizzata in vista delle Europee per salvare il posto della Schlein, ovvero il 20 per cento. Un'amara sorpresa per la segretaria.

Al terzo posto sul podio c'è il Movimento Cinque Stelle con il 16,5 per cento che si avvicina sempre di più ai dem. Poi Forza Italia con il 9.4 per cento e la Lega all'8,3 per cento. Poi Azione di Carlo Calenda con il 3,8 per cento e a seguire Sinistra e Verdi con il 3,5 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi tiene al 3 per cento mentre è in caduta libera +Europa di Emma Bonino che ora si trova al 2,4 per cento. Insomma il quadro che si va delineando per il 2024 è quello che vede un centrodestra davanti al centrosinistra. Dopo più di un anno di governo Meloni arriva la conferma che l'esecutivo e la maggioranza restano in cima all'orientamento di voto degli italiani. Con buona pace della sinistra.