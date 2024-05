Elena Donazzan: "Fieramente di destra, tutelo le aziende"

30 maggio 2024 a

a

a

«Quella professoressa andrebbe ritenuta non idonea all’insegnamento».

Non dovrebbe più insegnare?

«Beh, se persiste nelle sue convinzioni va fermata, sì».

La professoressa, in una scuola media di Treviso, ha esentato due studenti musulmani dallo studio di Dante perché i genitori ritengono che la Divina Commedia offenda Maometto. Non ci sta, Elena Donazzan, assessore veneto all’Istruzione e al Lavoro, candidata con Fratelli d’Italia alle Europee: «La docente andrebbe sospesa per due ragioni; per inidoneità pedagogica, dato che ha isolato i due alunni dal resto della classe, razzismo al contrario; il secondo motivo è culturale, perché ha rinunciato a insegnare un caposaldo della letteratura» (...)