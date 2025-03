Guido Crosetto, "in un governo serio non sarebbe ministro": Giuseppe Conte senza vergogna

Si avvicina il 5 aprile, il giorno in cui il Movimento Cinque Stelle scenderà in piazza a Roma per dire no alle armi in Europa. E Giuseppe Conte, dopo aver arruolato Rita De Crescenzo per la sua manifestazione, è piuttosto nervoso. Il motivo? Oggi, sabato 29 marzo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, è stata ospite alla festa di Azione organizzata da Carlo Calenda. I due leader, tra i vari punti toccati, concordano su una cosa: il Superbonus è una misura che ha fatto molto male al nostro Paese. E deve essere cancellato.

"Io non so il ministro Crosetto che conoscenze abbia dell'avvocatura e se in grado di giudicare chi è di prima o sesta fila come avvocato". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Cosenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti su parole di Guido Crosetto sul fatto che in Italia è stato consentito ad avvocati di sesta fila di fare il presidente del Consiglio. Conte ha parlato con i giornalisti a margine della manifestazione 'Alziamo la testa', organizzata dal Movimento 5 stelle per protestare contro l'avvicendamento alla Camera di Andrea Gentile, che ha preso il posto di Elisa Scutella' (MS5).