Referendum, il dogma dei progressisti: se non li voti sei un volgarotto

Si susseguono da ieri, 9 giugno, gli appelli di esponenti del centrosinistra a rispettare quanti si sono recati ai seggi per il referendum che avrebbe dovuto imprimere la spallata decisiva al governo Meloni. Dopo il goffo tentativo di intestarsi i 14 milioni di votanti come se si trattasse della base elettorale del centrosinistra i leader hanno cambiato registro: vanno tenuti in considerazione questi elettori che hanno creduto nello strumento referendario. Si è distinto nell’appello in particolare Giuseppe Conte, che ha approfittato della difficoltà del duo Schlein-Landini per inanellare una raffica di dichiarazioni che tradiscono l’ansia di riprendersi la scena. Come al solito, dunque, il campo largo subisce sconquassi dopo aver dato cattiva prova di sé: lo testimonia la lite verbale sulla cittadinanza tra Magi e il M5S.

Ma la questione del rispetto dei cittadini votanti merita un approfondimento. Siamo dinanzi a un vero paradosso: quando gli elettori votano secondo i desiderata della sinistra sono maturi, coscienziosi, progrediti, più responsabili del resto del volgo egoista che è andato al mare o è rimasto a casa. Fa fede di ciò quanto sostenuto dal sociologo Marco Revelli. Secondo lui non ha fallito Landini ma è la democrazia ad essere mortalmente malata. Perché non si cura del tema del lavoro richiamato all’articolo 1 della Costituzione. Eppure c’è stata recentemente l’approvazione di una legge, quella sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, che viene ignorata da sinistra quasi con disprezzo.

Dunque il tema del lavoro vale solo se declinato secondo il Cgil pensiero, altrimenti è argomento trascurabile. Il motivo è presto detto. Se le aziende si mettessero d’accordo con i lavoratori sui meccanismi per alzare i salari il sindacato verrebbe fatto fuori dalla contrattazione collettiva e perde potere. Se poi dal lavoro si passa alla cittadinanza, qua la delusione del mondo progressista si fa più amara e palpabile. Ma come, si è chiesto Mattia Feltri su la Stampa, va a votare la parte più “illuminata” dell’elettorato (parliamo sempre dei 14 milioni corsi alle urne l’8 e 9 giugno) e quasi 5 milioni dicono no alla cittadinanza breve? Com’è possibile? Dallo sconcerto all’accusa agli italiani di covare il razzismo anche sotto la cenere del buonismo di sinistra il passo è brevissimo. E dove sta, in questo caso, il rispetto per gli elettori? Non c’è. Dimenticato.