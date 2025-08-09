Elly Schlein e il Pd "formula James Bond": l'ultima sparata

Mai mescolarsi negli eventi estivi della politica. È questo l'appello di Elly Schlein ai suoi fedelissimi. La leader del Partito democratico ha stabilito una linea di diversità, di isolazionismo invece che mescolarsi con gli altri, gli avversari di centrodestra, agli appuntamenti. Una ricetta che Il Messaggero definisce di "James Bond", ossia "non mischiamoci".
E la riprova è sotto gli occhi di tutti: nessuna schleineriana e nessun schleineriano compare nel programma del Meeting di Rimini, che vede la presenza dell'intero esecutivo. Giorgia Meloni compresa. Sarà infatti il premier a concludere il 27 agosto l'evento ciellino.
In ogni caso, fa impressione la non partecipazione dei dem vicini alla segretaria: perché mancano per esempio i capigruppo della Camera e del Senato, gli esponenti del cerchio magico di Elly, un Baruffi o un Taruffi, un Guido Ruotolo o Marta Bonafoni, o qualcuna delle eurodeputate in prima fila nel nuovo corso nazarenico?
FdI si scatena e umilia Elly Schlein: "Protezione +3o"Atreju, l'account social della kermesse di Fratelli d'Italia, è solito postare meme ironici il cui intent...
L'obiettivo della dem sembra chiaro: preservare la propria leadership reputazionale. E per farlo il motto è "less is more". E così, nel cartellone del Meeting compaiono soltanto sette esponenti del Pd e tutti di estrazione diversa od opposta a quella della segretaria. Tra questi ecco Enrico Letta, che non figura come uno del Pd di cui è stato segretario ma come presidente della Findazione Delors.
Ma anche Pina Picierno l'avversaria più esplicita di Schlein nel partito. Così come Stefano Bonaccini, c'è anche lui in programma, è o era il capo dell'opposizione interna a Elly e suo rivale, sconfitto, nella corsa alla leadership. Non mancherà Simona Malpezzi, ex capogruppo dem. La "ricetta James Bond - si legge vale anche per Ceglie Messapica". Nel festival pugliese di Affari italiani zero presenze del Pd.