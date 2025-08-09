Elly Schlein e il Pd "formula James Bond": l'ultima sparata

E la riprova è sotto gli occhi di tutti: nessuna schleineriana e nessun schleineriano compare nel programma del Meeting di Rimini , che vede la presenza dell'intero esecutivo. Giorgia Meloni compresa. Sarà infatti il premier a concludere il 27 agosto l'evento ciellino. In ogni caso, fa impressione la non partecipazione dei dem vicini alla segretaria: perché mancano per esempio i capigruppo della Camera e del Senato, gli esponenti del cerchio magico di Elly, un Baruffi o un Taruffi, un Guido Ruotolo o Marta Bonafoni , o qualcuna delle eurodeputate in prima fila nel nuovo corso nazarenico?

L'obiettivo della dem sembra chiaro: preservare la propria leadership reputazionale. E per farlo il motto è "less is more". E così, nel cartellone del Meeting compaiono soltanto sette esponenti del Pd e tutti di estrazione diversa od opposta a quella della segretaria. Tra questi ecco Enrico Letta, che non figura come uno del Pd di cui è stato segretario ma come presidente della Findazione Delors.

Ma anche Pina Picierno l'avversaria più esplicita di Schlein nel partito. Così come Stefano Bonaccini, c'è anche lui in programma, è o era il capo dell'opposizione interna a Elly e suo rivale, sconfitto, nella corsa alla leadership. Non mancherà Simona Malpezzi, ex capogruppo dem. La "ricetta James Bond - si legge vale anche per Ceglie Messapica". Nel festival pugliese di Affari italiani zero presenze del Pd.