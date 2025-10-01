FdI smaschera Marco Travaglio: "Il solito brutto vizio della sinistra"

Più che una tornata amministrativa, le elezioni che hanno visto trionfare il governatore uscente Francesco Acquaroli , di FdI, e il centrodestra che ha superato il campo largo di ben 8 punti , è stato molto simile a un massacro elettorale. Eppure secondo il Fatto nelle Marche " vince l'astensione ", citando il 50% di elettori che non si sono recati alle urne. Il quotidiano di Travaglio riconosce che sono stati "puniti i giallorosa", poi però aggiunge una postilla nel titolo: " Meloni salva col bis di Acquaroli".

Lettura politica surreale, visto che di tutto si è trattato tranne che di un successo all'ultimo voto. E su questo mettono i puntini sulle "i" i social media editor del partito della premier Giorgia Meloni , peraltro autore di un clamoroso sorpasso sul Partito democratico .

"L’astensione ha penalizzato di più il centrosinistra. Per il campo largo se l’obiettivo era aum...

"È il solito brutto vizio della sinistra: quando perdono le elezioni non riconoscono mai la vittoria dell'avversario. Trovano sempre una scusa per giustificare la sconfitta". Quindi la stoccata, fuori dai denti: "Avete perso e ammetterlo richiederebbe solo un briciolo di onestà... ma sappiamo bene quanto scarseggi da quelle parti". A Travaglio, Schlein e Conte saranno fischiate le orecchie questa mattina.