FdI smaschera Marco Travaglio: "Il solito brutto vizio della sinistra"

di Claudio Brigliadorimercoledì 1 ottobre 2025
"No, ha vinto Acquaroli". Quattro semplici parole: così Fratelli d'Italia, nella sua pagina ufficiale su X, risponde a Pd, Movimento 5 Stelle ma soprattutto al Fatto quotidiano di Marco Travaglio, responsabile di una surreale prima pagina in occasione delle regionali nelle Marche.

Più che una tornata amministrativa, le elezioni che hanno visto trionfare il governatore uscente Francesco Acquaroli, di FdI, e il centrodestra che ha superato il campo largo di ben 8 punti, è stato molto simile a un massacro elettorale. Eppure secondo il Fatto nelle Marche "vince l'astensione", citando il 50% di elettori che non si sono recati alle urne. Il quotidiano di Travaglio riconosce che sono stati "puniti i giallorosa", poi però aggiunge una postilla nel titolo: "Meloni salva col bis di Acquaroli".

Lettura politica surreale, visto che di tutto si è trattato tranne che di un successo all'ultimo voto. E su questo mettono i puntini sulle "i" i social media editor del partito della premier Giorgia Meloni, peraltro autore di un clamoroso sorpasso sul Partito democratico.

"È il solito brutto vizio della sinistra: quando perdono le elezioni non riconoscono mai la vittoria dell'avversario. Trovano sempre una scusa per giustificare la sconfitta". Quindi la stoccata, fuori dai denti: "Avete perso e ammetterlo richiederebbe solo un briciolo di onestà... ma sappiamo bene quanto scarseggi da quelle parti". A Travaglio, Schlein e Conte saranno fischiate le orecchie questa mattina. 

