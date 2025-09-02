Libero logo
EmilioFede
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Rita De Crescenzo in campo: "Mi candido per abolire la povertà". Con il M5s?

martedì 2 settembre 2025
Rita De Crescenzo in campo: "Mi candido per abolire la povertà". Con il M5s?

1' di lettura

"A breve mi candiderò pure io". Rita De Crescenzo scende in campo e con chi se non con il Movimento 5 Stelle? O meglio, questa è la speranza. Già nota per l’invasione con ski pass a Roccaraso, la tiktoker napoletana afferma che si candiderà con il figlio. "Ma per quale partito? Con quale coalizione? Sosterrà di nuovo il Movimento 5 stelle?", la incalza Il Foglio: "Ci farò un pensierino".


"Dirò tutto nei prossimi giorni. Sarà una sorpresa. E poi io parlo con tutti: con i 5 stelle, i 7 stelle, la destra, la sinistra, sopra, sotto...". D'altronde è difficile dimenticare il suo scatto con Giuseppe Conte. Proprio il leader del tanto amato reddito di cittadinanza. "Sicuramente la Campania ha tanti problemi, e il primo è la povertà. Qui prima c’era il reddito... Adesso non c’è più. Perché lo prendevano tutti i ragazzi, che potevano lavorare e invece stavano sul divano. E quindi l’hanno tolto. Solo che la povera gente aveva davvero bisogno. E io la voglio rappresentare".

Rita De Crescenzo, l'appello: "Basta odio, ho paura"

"Io sono un personaggio colorato, sopra le righe, e questo lo so bene. So che faccio discutere e che non piaccio a ...

E ancora: "Voglio rappresentare le persone, dare voce a chi vive nei vicoli, senza luce. Voglio fare una cosa buona per quelli che come me non hanno mai votato. Ci sono tante cose che sto imparando mano a mano...". Alcuni esempi? "A Napoli la medicina costa, ci sono file negli ospedali, la vita è cara, e il reddito di cittadinanza aiutava. È stato un errore toglierlo". Insomma, da TikTok ai 5 Stelle il passo è breve.

Alta tensione Vincenzo De Luca, schiaffo a Fico e sinistra: "Atteggiamento miserabile"

Vino La vendemmia è in anticipo: sarà un’annata di quelle buone

Il guardiano dell'ortodossia rossa Sandro Ruotolo agita il Pd: "La Campania è una ferita, non siamo contenti"

tagrita de crescenzom5sroberto fico

Alta tensione Vincenzo De Luca, schiaffo a Fico e sinistra: "Atteggiamento miserabile"

Vino La vendemmia è in anticipo: sarà un’annata di quelle buone

Il guardiano dell'ortodossia rossa Sandro Ruotolo agita il Pd: "La Campania è una ferita, non siamo contenti"

ti potrebbero interessare

1400x933

Vincenzo De Luca, schiaffo a Fico e sinistra: "Atteggiamento miserabile"

1404x816

La vendemmia è in anticipo: sarà un’annata di quelle buone

Claudia Osmetti
3072x2052

Sandro Ruotolo agita il Pd: "La Campania è una ferita, non siamo contenti"

1417x945

Roberto Fico, la candidatura è ufficiale? Zero entusiasmo sui social