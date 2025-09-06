Calabria, Forza Italia candida la mamma della ragazza violentata a Seminara

Forse è la risposta di Forza Italia al centrosinistra che in appoggio al candidato governatore grillino Pasquale Tridico non ha esitato a piazzare come capolista di Avs Donatella Di Cesare, filosofa famosa soprattutto per il suo commosso ricordo dell'amica Compagna Luna, al secolo la terrorista delle Brigate rosse Barbara Balzerani scomparsa un anno fa. Sta di fatto che gli azzurri hanno deciso di dare un messaggio di forte impegno civile agli elettori calabresi, candidando nella circoscrizione Sud della Calabria alle prossime regionali Gabriella Castelletti, la madre della ragazza vittima nei mesi scorsi di violenza sessuale a Seminara, nel reggino, e poi isolata dai suoi concittadini. La Castelletti sarà capolista di Forza Azzurri.

Dopo che aveva denunciato i suoi stupratori, la minorenne non era più uscita di casa, mentre i suoi genitori avevano subito minacce e danneggiamenti. Per la famiglia così era diventato impossibile continuare a vivere a Seminara. Per questo motivo, dopo un incontro con il presidente Roberto Occhiuto, governatore uscente e ricandidato del centrodestra per il voto del 5 e 6 ottobre, la Regione ha messo a disposizione della famiglia un alloggio popolare in un altro centro della provincia di Reggio Calabria. Ora la candidatura come segnale forte a tutta la cittadinanza: le vittime di violenza e le loro famiglie non possono essere lasciate sole e hanno sempre più bisogno di spazi per far ascoltare la loro voce, anche in politica.