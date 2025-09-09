Mimmo Lucano fuori dalle liste Avs: ecco perché salta

«Problemi. Problemi. Problemi». Possiamo mutuare la celebre frase decisamente memizzata sui social pronunciata dal telecronista della Formula 1 Carlo Vanzini per raccontare la situazione che in queste ore sta vivendo l’alfiere di Alternativa Verdi e Sinistra Mimmo Lucano. Il sindaco di Riace ed europarlamentare ha visto, durante la giornata di ieri, recapitarsi il “niet” delle commissioni elettorali dei tribunali di Reggio Calabria e di Cosenza perla sua candidatura alle regionali. Ma cosa vuol dire? In pratica per via della legge Severino non potrà partecipare alla prossima tornata elettorale calabrese causa la condanna a 18 mesi per falso ideologico nel corso del processo Xenia. I suoi legali, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, non hanno perso tempo presentando ricorso alle Corti d’Appello di Reggio Calabria e Catanzaro per chiedere la reintegrazione, nelle liste, di Lucano. L’emblema dell’accoglienza a tutti i costi era stato dichiarato decaduto, lo scorso primo luglio, dalla figura di primo cittadino dal tribunale civile di Locri- anche se la decisione è slittata a gennaio 2026 mantenendo per ora tutto invariato - che aveva accolto il ricorso della Prefettura reggina, seguendo le conseguenze della condanna riferita sempre alla sentenza nel processo, come detto, denominato Xenia che riguardava presunti illeciti nella gestione degli immigrati nel comune calabrese.

«C’è un filo conduttore per me che inizia tanti anni fa, con la vicenda penale, che continua con la decadenza e con la legge Severino e che si conclude con l’epilogo di questi giorni per quanto riguarda la partecipazione alle regionali», la reazione a caldo di Lucano. «Ovviamente abbiamo fatto ricorso alla Corte d’Appello, ma questa situazione un po’ mi spegne l’entusiasmo. In ogni caso continuerò a sostenere con fortissima convinzione la lista di Avs e il candidato a presidente della Regione Pasquale Tridico. Mi sono speso per l’unità del centrosinistra e per gli ideali che Pasquale rappresenta. Per la prima volta siamo tutti uniti e una speranza per la Calabria. Andiamo avanti comunque», ha proseguito l’europarlamentare. Forte di 76mila preferenze ottenute alle scorse elezioni europee nel 2024, che lo hanno condotto a Bruxelles, nei giorni scorsi si era contraddistinto perla strenua difesa alla candidatura, nel suo schieramento, della professoressa Donatella Di Cesare. Con tanto, ovviamente di attacco, a Fdi. «Non mi pare», aveva scritto sui social, «che Fratelli d’Italia abbiamo mai preso le distanze dai periodi più bui del Fascismo e dello stragismo nero». La solita litania, niente di nuovo. La ricerca nell’avversario del nemico da definire come demone quando, invece, bisognerebbe guardare nell’intimo delle proprie scelte.