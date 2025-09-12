Torino, scandalo nel Pd: "La consigliera? Starà facendo un..."

"Dov'è la consigliera Noemi Petracin?", si è chiesto qualcuno in un consiglio circoscrizionale di Torino, dove la maggior parte dei partecipanti ha assistito alla riunione da remoto. "Starà facendo un pomp***”, la risposta sprezzante di un collega di partito, non accortosi di aver lasciato il microfono aperto. Questo è quanto accaduto ieri, giovedì 11 settembre, nella seduta della Circoscrizione Otto del Comune di Torino dove un consigliere del Pd ha rivolto degli insulti sessisti a una sua compagna di partito.

A denunciare l'accaduto è stata la setta Noemi Petracin, consigliera del Partito democratico, che ha fatto il nome anche dell'autore dell'insulto sessista: Dario Pera, un suo collega di partito. Il dem, dal canto suo, si è giustificato usando una scusa alquanto discutibile: "Stavo parlando con mio cugino, è una parola che non c’entra niente né con la collega né con il consiglio. Parlavo con mio cugino. Con Petracin ci siamo anche chiariti”.