Matteo Piantedosi, scontri in piazza: "Capire se c'è una strategia"

"In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli indaganti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c'è una strategia o meno. Da tempo inoltre i nostri investigatori hanno evidenziato la ricomparsa sullo scenario di vecchi nostalgici della vecchia lotta armata. Questo non vuol dire un ritorno della lotta armata ma che nel substrato" delle manifestazioni "qualcuno vive la suggestione di reimpiantare la lotta armata e la sovversione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla Festa del Foglio.

"Credo che quello che sta facendo questo governo va molto bene, anche dal punto di vista dei parametri economici, di politica internazionale, o della tenuta della società - ha proseguito Piantedosi -. È un governo che sta facendo a pieno il suo compito e qualcuno ha visto il suggerimento di cavalcare il tema della Palestina. Ma senza che questo abbia cambiato le scelte elettorali, come si è visto alle regionali hanno avuto suggerimenti per percorrere questa strada per contrapposizione al governo, i fatti hanno dimostrato che è una scelta molto miope".