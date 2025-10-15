Strage di Carabinieri, le rivoltanti parole di Ilaria Salis: "Chi è corresponsabile"

Arrivare laddove si immaginava che neppure lei potesse spingersi. E invece no. Ci sbagliavamo. Si parla della strage di Carabinieri di ieri a Castel d'Azzano, provincia di Verona: i tre agenti morti, 25 feriti, il tutto per la furia omicida di tre occupanti di una casa che sarebbe stato sgomberata. Hanno scelto di far saltare in aria tutto. E di spezzare tre vite. Lo hanno fatto saturando l'aria di gas, il resto è storia. Una storia agghiacciante.

Ecco, ma chi arriva laddove non si immagina che non potesse spingersi, nel caso in specie, è Ilaria Salis. Già, proprio lei, Sua Signora delle "okkupazioni". Sui social, infatti, si è prodotta in una terrificante tesi giustificazionista circa i fatti della vigilia. Un messaggio a sostegno di chi le case le occupa, come i tre fratelli Raboni, gli assassini di Castel d'Azzano, i bombaroli, gli stragisti.