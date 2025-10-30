Ignazio La Russa, la promessa alla sinistra e toghe rosse: "Sarò il suo nemico"

Quello di Ignazio La Russa è un avvertimento chiaro e inequivocabile tanto alle toghe (rosse) quanto alle opposizioni che cercano e cercheranno di strumentalizzare il referendum sulla giustizia in chiave anti-governo: sulla "sottomissione" del pm all'esecutivo, spiega il presidente del Senato intervistato dal Tempo, nel testo "non c'è alcun riferimento e finora nessuno l'ha mai sostenuto. Se anche uno dicesse semplicemente 'mi piacerebbe un domani' troverebbe in me un acerrimo nemico". "Semmai ci fosse il pericolo che con questa riforma della giustizia il pm finisse sotto l'esecutivo mi troverebbe sdraiato a terra per impedire che questo avvenga, ma siccome conosco Giorgia Meloni so che non è neanche nell'anticamera del suo pensiero", sottolinea La Russa nel giorno in cui il Senato si appresta ad approvare in via definitiva la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Quello che il governo sta cercando di fare è un riequilibrio dei poteri previsti dalla Costituzione". Il voto di oggi segnerà di fatto il via della campagna referendaria, con l'Associazione nazionale magistrati già scatenata a sostegno del "no". I toni, è facile prevederlo, nelle prossime settimane diventeranno ancora più cruenti di quanto già non lo siano oggi.

Le polemiche, in realtà, sono già sul tavolo da tempo. Un esempio? La frase contestata a La Russa, "il gioco non vale la candela". Il presidente del Senato si difende: "Intendevo dire che la separazione delle carriere, che è solo una parte della riforma, è stata esasperata nel dibattito mentre in realtà è quella su cui vale meno la pena soffermarsi perché di fatto c'è già una separazione delle carriere". Le opposizioni parlano di "deriva autoritaria" e La Russa osserva: "L'opposizione qualcosa di negativo sul governo lo deve dire, non potendo dire che da quando c'è l'esecutivo Meloni i conti pubblici vanno male o che la disoccupazione è cresciuta o che lo spread è aumentato allora dice che c'è una deriva autoritaria, ma chiediamolo ai cittadini se percepiscono un pericolo per la democrazia".

