È sempre cartabianca, Marco Furfaro pugile suonato: che figuraccia su Rete 4

Doveva essere uno dei bracci televisivi di Elly Schlein, ma col passare dei mesi Marco Furfaro si dimostra in confusione come se non più della segretaria del Pd. Ora, l’uscita della leader dem da Fazio non è stata, diciamo, particolarmente fortunata. L’assenza di un contraddittorio ha reso però meno disastrosa la serata. A Furfaro è andata peggio.

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, su Rete 4, il deputato ha iniziato ad attaccare Giorgia Meloni ma è arrivata subito la risposta di Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. «L’Istat dice che la pressione fiscale è aumentata al grado più alto degli ultimi dieci anni. Gli italiani non mangiano pane e riforma della giustizia, non hanno tutti le case occupate - è la rampogna di Furfaro -. Sono tutte armi di distrazione di massa per nascondere il fatto che vi siete candidati in questo Paese con la promessa di abbattere la riforma Fornero ed è ancora lì, non dovevate aumentare l’età pensionabile ed è aumentata, l’opzione donna che lasciava la libertà ad alcune donne con lavoro usurante di andare in pensione è stata abolita. Eliminare il reddito di cittadinanza non è solo una stortura buttata via, c’è un milione di famiglie rimasto senza aiuti. Non è vero? Non è che c’è un Istat che serve a Donzelli e un Istat che parla al Paese».