È sempre Cartabianca, Sardone zittisce Scanzi: "E l'A1?"

"I no a tutto, il no al Ponte, il no alla Tav, il no a qualsiasi opera ci sono sempre stati": Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4. Argomento di discussione la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina voluta in particolar modo dal ministro dei Trasporti e leader del Carroccio Matteo Salvini. Tra gli ospiti del talk anche la firma di Repubblica Concita De Gregorio e quella del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi.

"Nel 1964 - ha ricordato quindi la Sardone - ci fu l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole, quella che collega Milano a Napoli, e un giornale, L'Unità, dedicava un'intera pagina a criticare l'opera, mettendo in dubbio l'utilità di quella arteria. Adesso va bene tutto ma dire che il Ponte sullo Stretto di Messina è inutile è come dire che l'Autostrada del Sole fosse inutile".