Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

È sempre Cartabianca, Sardone zittisce Scanzi: "E l'A1?"

di
Libero logo
mercoledì 5 novembre 2025
È sempre Cartabianca, Sardone zittisce Scanzi: "E l'A1?"

1' di lettura

"I no a tutto, il no al Ponte, il no alla Tav, il no a qualsiasi opera ci sono sempre stati": Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4. Argomento di discussione la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina voluta in particolar modo dal ministro dei Trasporti e leader del Carroccio Matteo Salvini. Tra gli ospiti del talk anche la firma di Repubblica Concita De Gregorio e quella del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi. 

"Nel 1964 - ha ricordato quindi la Sardone - ci fu l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole, quella che collega Milano a Napoli, e un giornale, L'Unità, dedicava un'intera pagina a criticare l'opera, mettendo in dubbio l'utilità di quella arteria. Adesso va bene tutto ma dire che il Ponte sullo Stretto di Messina è inutile è come dire che l'Autostrada del Sole fosse inutile". 

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti vieta di vedere la registrazione (aperta a tutti)

L’adunanza del 29 ottobre, quella che ha preceduto la “bocciatura” del Ponte sullo Stretto, è c...

A criticare l'opera, invece, è stata un'altra ospite della trasmissione, Francesca Pascale, secondo cui "questo ponte è approssimativo e Salvini non ascolta il volere dei cittadini. Il progetto originale era di Berlusconi ma con criteri ben diversi. Salvini fa solo propaganda".

Tuttologo E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

Cosa nascondono? Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti vieta di vedere la registrazione (aperta a tutti)

L'opera Per la Corte il Ponte deve essere un’autostrada

tag
silvia sardone
è sempre cartabianca
andrea scanzi
ponte sullo stretto

Tuttologo E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

Cosa nascondono? Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti vieta di vedere la registrazione (aperta a tutti)

L'opera Per la Corte il Ponte deve essere un’autostrada

ti potrebbero interessare

679x392

Che pena i compagni in piazza contro i militari

Pietro Senaldi
3072x2003

Giustizia, cosa diceva Massimo D'Alema sulla separazione delle carriere

Francesco D'Amato
3072x2048

Ignazio La Russa sul futuro di Giorgia Meloni: "Il Quirinale? Non ci pensa proprio"

Redazione
3072x2048

Zohran Mamdani vince a New York? Delirio a sinistra: "È il nostro programma"