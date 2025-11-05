È sempre Cartabianca, Sardone zittisce Scanzi: "E l'A1?"

"I no a tutto, il no al Ponte, il no alla Tav, il no a qualsiasi opera ci sono sempre stati": Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4. Argomento di discussione la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina voluta in particolar modo dal ministro dei Trasporti e leader del Carroccio Matteo Salvini. Tra gli ospiti del talk anche la firma di Repubblica Concita De Gregorio e quella del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi.
"Nel 1964 - ha ricordato quindi la Sardone - ci fu l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole, quella che collega Milano a Napoli, e un giornale, L'Unità, dedicava un'intera pagina a criticare l'opera, mettendo in dubbio l'utilità di quella arteria. Adesso va bene tutto ma dire che il Ponte sullo Stretto di Messina è inutile è come dire che l'Autostrada del Sole fosse inutile".
A criticare l'opera, invece, è stata un'altra ospite della trasmissione, Francesca Pascale, secondo cui "questo ponte è approssimativo e Salvini non ascolta il volere dei cittadini. Il progetto originale era di Berlusconi ma con criteri ben diversi. Salvini fa solo propaganda".
