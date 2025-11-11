4 di Sera, Bignami inchioda Bonaccini sui migranti: "Siete pronti a farlo?"

"L'Europa sta permettendo a troppi immigrati, soprattutto islamici, di entrare nel nostro Paese e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale, economico. Il problema non è il dio, è pretendere che chi arriva nelle nostre città rispetti la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione e costituzione. Quelli che non sono disposti a farlo, cristianamente e genuinamente fuori dalle palle, tornino da dove sono arrivati". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. Su questo tema si dibatte a 4 di Sera, il talk di approfondimento politico di Rete 4 dove si fronteggiano Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e Stefano Bonaccini, esponente del Partito Democratico.

Immigrazione, l'ultima frontiera dell'invasione di migranti: "Venite a L'Aquila" Dai barconi ai social. Gli scafisti si sono adeguati ai tempi e fatti digitali, e ora seminano illusioni su TikTok, il c...

Bignami sostiene Salvini e attacca: "Le persone che commettono questi atti non sono regolari, sono entrate clandestinamente in Italia. Se fossero regolari avrebbero un contratto di lavoro attuato tramite decreto flussi e avrebbero un lavoro. Tutta questa solfa dell'integrazione, che dobbiamo cercargli il lavoro, poverini sono giovani… non esiste, perché loro sono entrati in Italia irregolarmente e bisognerebbe rispedirli a casa loro. Il resto sono tutte chiacchiere buoniste da perbenisti, funzionali a riempire le galere e a commettere quei reati che poi si realizzano. Ed è da qui – precisa l’esponente di Fratelli d’Italia - che noi chiediamo a tutto il Parlamento ‘siete pronti a votare una legge con cui rispediamo a casa loro chi non dovrebbe essere qua? Siete pronti a votare una legge con cui svuotiamo le carceri mandando a casa loro quelli che delinquono?’".

Stupri, spaccio e rapine: un weekend da paura firmato da extracomunitari La turista aggredita in pieno centro a Firenze, il tentato omicidio di un ragazzo a Roma, lo stalking di Piombino, i mal...