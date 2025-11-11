4 di Sera, Bignami inchioda Bonaccini sui migranti: "Siete pronti a farlo?"

"L'Europa sta permettendo a troppi immigrati, soprattutto islamici, di entrare nel nostro Paese e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale, economico. Il problema non è il dio, è pretendere che chi arriva nelle nostre città rispetti la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione e costituzione. Quelli che non sono disposti a farlo, cristianamente e genuinamente fuori dalle palle, tornino da dove sono arrivati".
Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. Su questo tema si dibatte a 4 di Sera, il talk di approfondimento politico di Rete 4 dove si fronteggiano Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e Stefano Bonaccini, esponente del Partito Democratico.
Immigrazione, l'ultima frontiera dell'invasione di migranti: "Venite a L'Aquila"Dai barconi ai social. Gli scafisti si sono adeguati ai tempi e fatti digitali, e ora seminano illusioni su TikTok, il c...
Bignami sostiene Salvini e attacca: "Le persone che commettono questi atti non sono regolari, sono entrate clandestinamente in Italia. Se fossero regolari avrebbero un contratto di lavoro attuato tramite decreto flussi e avrebbero un lavoro. Tutta questa solfa dell'integrazione, che dobbiamo cercargli il lavoro, poverini sono giovani… non esiste, perché loro sono entrati in Italia irregolarmente e bisognerebbe rispedirli a casa loro. Il resto sono tutte chiacchiere buoniste da perbenisti, funzionali a riempire le galere e a commettere quei reati che poi si realizzano. Ed è da qui – precisa l’esponente di Fratelli d’Italia - che noi chiediamo a tutto il Parlamento ‘siete pronti a votare una legge con cui rispediamo a casa loro chi non dovrebbe essere qua? Siete pronti a votare una legge con cui svuotiamo le carceri mandando a casa loro quelli che delinquono?’".
Stupri, spaccio e rapine: un weekend da paura firmato da extracomunitariLa turista aggredita in pieno centro a Firenze, il tentato omicidio di un ragazzo a Roma, lo stalking di Piombino, i mal...
Giulia Merlo di Domani prova a smentirlo interrompendolo, ma Bignami si altera: "Mi perdoni Merlo, ma lei ha bisogno di ascoltare perché sta facendo demagogia. Chi entra qua in Italia irregolarmente alimenta il flusso degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani. Se lei sta con questa gente è un problema suo, non nostro". Quanto alla sicurezza delle nostre città, invece, ribatte Bonaccini: "Nel periodo in cui uno dei tanti governi che mi sono trovato ad avere di fronte dal punto di vista istituzionale vedeva una ministra che era la prefetta Luciana Lamorgese, ogni settimana l'opposizione di destra chiedeva le dimissioni del ministro Lamorgese perché le città erano poco sicure. Perché? Perché la Costituzione assegna in particolare al ministro degli Interni, a chi ha la preparazione, la competenza, gli strumenti per farlo, le forze dell'ordine, le diramazioni territoriali, il dovere di garantire ai cittadini sicurezza e ordine pubblico. Ora, se tanto mi dà tanto, se quando c'era un ministro espressione del centrosinistra si chiedevano le sue dimissioni perché le città erano poco sicure, oggi che le città sono ancora meno sicure - dicono i dati e ce lo ricordate quando facciamo le trasmissioni - la destra al governo dovrebbe chiedere le dimissioni del ministro Piantedosi".
"Le persone che commettono atti di violenza non sono regolari e andrebbero rispedite a casa loro"— 4 di sera (@4disera) November 10, 2025
Galeazzo Bignami a #4disera pic.twitter.com/04w6O7YWqB